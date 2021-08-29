https://tr.sputniknews.com/20210829/diyanetten-yeni-deniz-urunleri-aciklamasi-1048417371.html

Diyanet’ten yeni ‘deniz ürünleri’ açıklaması

Diyanet’ten yeni ‘deniz ürünleri’ açıklaması

Diyanet'ten sosyal medyada tartışma konusun olan deniz ürünleri konusuyla ilgili bir açıklama geldi. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T09:40+0300

2021-08-29T09:40+0300

2021-08-29T09:40+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

türkiye diyanet vakfı (tdv)

açıklama

deniz

helal

deniz ürünleri

haram

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Abdurrahman Haçkalı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun deniz ürünleriyle ilgili görüşüne yönelik bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Allah'ın, insanı dünyada başıboş bırakmadığını, ona doğru yolu gösteren hidayet rehberi kitaplar ve yaşantılarıyla örnek olan peygamberler gönderdiğini' belirtti.Allah'ın İslam ile insana öğrettiği esaslardan birinin de insanın, dünyevi veya uhrevi açıdan faydalı olan şeylere yönelmesi ve zararlı olan şeylerden de kaçınması olduğunu aktaran Haçkalı, bu nedenle 'İslam dininin insana maddi veya manevi yönden zarar verecek olan şeyleri yasakladığını ve faydalı olanları da helal kıldığını' kaydetti.Haçkalı, Hazreti Muhammed'in yenmesi helal ve haram olan hayvanlarla ilgili açıklamalarının bulunduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:"Yapılan bir rivayette şunlar ifade edilmektedir: 'Resulullah sallallahu aleyhivesellem, azı dişi bulunan yırtıcı hayvanların ve pençesiyle avlanan yırtıcı kuşların etlerinin yenmesini yasaklamıştır.' Bunun yanında pis ve iğrenç olmaları nedeniyle bazı hayvanların yenmesini yasakladığı da bilinmektedir. Hazreti Muhammed, deniz ürünleriyle ilgili olarak ise 'Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.' buyurmuştur."'Kalamar, karides helaldir'Bütün alimlere göre balık türlerinin helal olduğunu ve Hanefi alimler tarafından balık dışındaki ürünlerin helal kabul edilmediğini bildiren Haçkalı, diğer mezheplerin konuya ilişkin görüşleriyle ilgili şunları paylaştı:"Maliki, Şafii ve Hanbeli alimleri ise Maide Suresi'nin 96. ayetindeki 'deniz avı' ifadesinin kapsamlı oluşunu ve Hazreti Peygamber'in 'Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.' ifadesine dayanarak, deniz ürünlerinin yenilmesi hususunda oldukça geniş bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Maliki ve Hanbeli alimlere göre, deniz hayvanları prensip olarak helaldir. Ancak timsah gibi yırtıcı hayvanlar helal değildir. Şafii mezhebinde ise aslen suda yaşadığı halde karada da yaşayabilen kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanı gibi hayvanlar habis ve zararlı oldukları için helal değildir. Bunların dışında kalan midye, kalamar, ıstakoz, karides gibi deniz ürünlerinin yenmesi ise helaldir."

https://tr.sputniknews.com/20210603/dardanel-yunanistanin-deniz-urunleri-sirketi-g-kallimanisi-62-milyon-euroya-satin-aldi-1044650159.html

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diyanet işleri başkanlığı, türkiye diyanet vakfı (tdv), açıklama, deniz, helal, deniz ürünleri, haram