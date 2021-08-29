Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210829/diyanetten-yeni-deniz-urunleri-aciklamasi-1048417371.html
Diyanet’ten yeni ‘deniz ürünleri’ açıklaması
Diyanet’ten yeni ‘deniz ürünleri’ açıklaması
Diyanet'ten sosyal medyada tartışma konusun olan deniz ürünleri konusuyla ilgili bir açıklama geldi. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T09:40+0300
2021-08-29T09:40+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
türkiye diyanet vakfı (tdv)
açıklama
deniz
helal
deniz ürünleri
haram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104223/08/1042230809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d2f79c58469f81af9cdb187bef5cc1f.jpg
Abdurrahman Haçkalı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun deniz ürünleriyle ilgili görüşüne yönelik bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Allah'ın, insanı dünyada başıboş bırakmadığını, ona doğru yolu gösteren hidayet rehberi kitaplar ve yaşantılarıyla örnek olan peygamberler gönderdiğini' belirtti.Allah'ın İslam ile insana öğrettiği esaslardan birinin de insanın, dünyevi veya uhrevi açıdan faydalı olan şeylere yönelmesi ve zararlı olan şeylerden de kaçınması olduğunu aktaran Haçkalı, bu nedenle 'İslam dininin insana maddi veya manevi yönden zarar verecek olan şeyleri yasakladığını ve faydalı olanları da helal kıldığını' kaydetti.Haçkalı, Hazreti Muhammed'in yenmesi helal ve haram olan hayvanlarla ilgili açıklamalarının bulunduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:"Yapılan bir rivayette şunlar ifade edilmektedir: 'Resulullah sallallahu aleyhivesellem, azı dişi bulunan yırtıcı hayvanların ve pençesiyle avlanan yırtıcı kuşların etlerinin yenmesini yasaklamıştır.' Bunun yanında pis ve iğrenç olmaları nedeniyle bazı hayvanların yenmesini yasakladığı da bilinmektedir. Hazreti Muhammed, deniz ürünleriyle ilgili olarak ise 'Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.' buyurmuştur."'Kalamar, karides helaldir'Bütün alimlere göre balık türlerinin helal olduğunu ve Hanefi alimler tarafından balık dışındaki ürünlerin helal kabul edilmediğini bildiren Haçkalı, diğer mezheplerin konuya ilişkin görüşleriyle ilgili şunları paylaştı:"Maliki, Şafii ve Hanbeli alimleri ise Maide Suresi'nin 96. ayetindeki 'deniz avı' ifadesinin kapsamlı oluşunu ve Hazreti Peygamber'in 'Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.' ifadesine dayanarak, deniz ürünlerinin yenilmesi hususunda oldukça geniş bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Maliki ve Hanbeli alimlere göre, deniz hayvanları prensip olarak helaldir. Ancak timsah gibi yırtıcı hayvanlar helal değildir. Şafii mezhebinde ise aslen suda yaşadığı halde karada da yaşayabilen kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanı gibi hayvanlar habis ve zararlı oldukları için helal değildir. Bunların dışında kalan midye, kalamar, ıstakoz, karides gibi deniz ürünlerinin yenmesi ise helaldir."
https://tr.sputniknews.com/20210603/dardanel-yunanistanin-deniz-urunleri-sirketi-g-kallimanisi-62-milyon-euroya-satin-aldi-1044650159.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104223/08/1042230809_164:0:1871:1280_1920x0_80_0_0_cf3f30c8ea236609e584919c9226cc27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyanet işleri başkanlığı, türkiye diyanet vakfı (tdv), açıklama, deniz, helal, deniz ürünleri, haram

Diyanet’ten yeni ‘deniz ürünleri’ açıklaması

09:40 29.08.2021
© Fotoğraf : PixabayDeniz ürünleri
Deniz ürünleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Diyanet'ten sosyal medyada tartışma konusun olan deniz ürünleri konusuyla ilgili bir açıklama geldi. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, tartışmayı başlatan söz konusu fetvanın mezhep görüşlerine atıfta bulunduğunu söyledi. Haçkalı, haram sayılan yiyecekler arasında deniz ürünleri olmadığını kaydetti.
Abdurrahman Haçkalı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun deniz ürünleriyle ilgili görüşüne yönelik bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Allah'ın, insanı dünyada başıboş bırakmadığını, ona doğru yolu gösteren hidayet rehberi kitaplar ve yaşantılarıyla örnek olan peygamberler gönderdiğini' belirtti.
Allah'ın İslam ile insana öğrettiği esaslardan birinin de insanın, dünyevi veya uhrevi açıdan faydalı olan şeylere yönelmesi ve zararlı olan şeylerden de kaçınması olduğunu aktaran Haçkalı, bu nedenle 'İslam dininin insana maddi veya manevi yönden zarar verecek olan şeyleri yasakladığını ve faydalı olanları da helal kıldığını' kaydetti.
Haçkalı, Hazreti Muhammed'in yenmesi helal ve haram olan hayvanlarla ilgili açıklamalarının bulunduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Yapılan bir rivayette şunlar ifade edilmektedir: 'Resulullah sallallahu aleyhivesellem, azı dişi bulunan yırtıcı hayvanların ve pençesiyle avlanan yırtıcı kuşların etlerinin yenmesini yasaklamıştır.' Bunun yanında pis ve iğrenç olmaları nedeniyle bazı hayvanların yenmesini yasakladığı da bilinmektedir. Hazreti Muhammed, deniz ürünleriyle ilgili olarak ise 'Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.' buyurmuştur."

'Kalamar, karides helaldir'

Bütün alimlere göre balık türlerinin helal olduğunu ve Hanefi alimler tarafından balık dışındaki ürünlerin helal kabul edilmediğini bildiren Haçkalı, diğer mezheplerin konuya ilişkin görüşleriyle ilgili şunları paylaştı:
"Maliki, Şafii ve Hanbeli alimleri ise Maide Suresi'nin 96. ayetindeki 'deniz avı' ifadesinin kapsamlı oluşunu ve Hazreti Peygamber'in 'Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.' ifadesine dayanarak, deniz ürünlerinin yenilmesi hususunda oldukça geniş bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Maliki ve Hanbeli alimlere göre, deniz hayvanları prensip olarak helaldir. Ancak timsah gibi yırtıcı hayvanlar helal değildir. Şafii mezhebinde ise aslen suda yaşadığı halde karada da yaşayabilen kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanı gibi hayvanlar habis ve zararlı oldukları için helal değildir. Bunların dışında kalan midye, kalamar, ıstakoz, karides gibi deniz ürünlerinin yenmesi ise helaldir."
Dardanel tesisleri elle temas - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2021
DÜNYA
Dardanel, Yunanistan’ın deniz ürünleri şirketi G. Kallimanis’i 6.2 milyon euro’ya satın aldı
3 Haziran , 14:59
012103
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:06Japonya’da yabancı madde bulunan Moderna aşısı yaptıran 2 kişi hayatını kaybetti
11:00Van’da 43 doktor istifa dilekçesi verdi
10:49Mezun olup çiftçiliğe başlayan üniversiteli Burçin, ilk mango hasadını yaptı
10:32Bakan Akar: Yunanistan'ın provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını görmesi lazım
10:28Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi: Batı’nın Afganistan analiz uzmanları işini yapamadı
10:23Nikahta çift, düğünde 3 kişi oldular
10:15Genç sürücü, hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı
10:06Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın Afganistan duruşunu Rus atasözüyle anlattı
09:58Yeni evli çift, düğünlerine gelmeyenlere 2 bin TL fatura gönderdi
09:46Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
09:40Diyanet’ten yeni ‘deniz ürünleri’ açıklaması
09:29Macron: BM’ye Kabil’de güvenlik bölgesinin kurulmasını önereceğiz
09:22Kasalarca sebzeyi çöpe atmıştı: Hakkında soruşturma başlatıldı
09:09Ankara'da zehirli yiyecek verildiği öne sürülen 5 sokak köpeği ölü bulundu
05:56Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı
05:39TTB'den Kovid-19 paylaşımı: Hastalık atlatılsa bile bu etkiler kalıyor
05:31Rus Paralimpik sporculardan 14 madalya daha
05:00Rusya’da 19 bin 492 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
04:39Haluk Levent, Ahbap Derneği'nden ayrılıyor: Görevi devredip yurt dışına yerleşiyorum
04:16İsrail savaş uçakları, Gazze'ye saldırı düzenledi