https://tr.sputniknews.com/20210829/fuhus-baskininda-yakalanan-muhtarlar-biz-ikamet-kontrolu-icin-gittik-1048430947.html

Fuhuş baskınında yakalanan muhtarlar: ‘Biz ikamet kontrolü için gittik’

Fuhuş baskınında yakalanan muhtarlar: ‘Biz ikamet kontrolü için gittik’

Polis ekiplerinin fuhuş yapılan bir masaj salonuna gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan muhtarlar, "Biz buraya ikamet kontrolü yapmaya geldik" diye... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T21:45+0300

2021-08-29T21:45+0300

2021-08-29T21:45+0300

türkiye

polis

kütahya

muhtar

fuhuş

baskın

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Kütahya'da polis ekiplerinin fuhuş yapılan bir masaj salonuna gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan şahıslardan 2'si muhtar çıktı. Muhtarlar, kendilerini "Biz buraya ikamet kontrolü yapmaya geldik" diye savundu.Sabah'tan İhsan Tunçoğlu’nun haberine göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde masaj salonu adı altında para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.Yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yapıldığı tespit edilirken burada müşteri olarak bulunan 2 kişinin de muhtar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler için emniyete götürüldü.Baskın esnasında yakalanan ve isimleri açıklanmayan 2 muhtarın "Biz buraya ikamet kontrolü yapmak amacıyla gelmiştik. Kötü bir amacımız yok" şeklinde konuştukları belirtildi.

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polis, kütahya, muhtar, fuhuş, baskın