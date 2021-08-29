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'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan genç kıza 3 gündür ulaşılamıyor
'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan genç kıza 3 gündür ulaşılamıyor
Gaziantep’te, evinden ‘hastaneye gidiyorum’ diyerek çıkan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T15:39+0300
2021-08-29T15:39+0300
2021-08-29T15:39+0300
türkiye
gaziantep
kayıp
genç kız
hülya sarılsu
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, Cuma günü sabah saatlerinde ‘hastaneye gidiyorum' diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi.Hülya'nın ailesi ise en son, bir mobil oyunda tanıştığı arkadaşlarından, 'benim birine borcum var ailem bilmiyor, o da sıkıştırıyor parasını istiyor' diyerek 150 lira istemesinin ardından kaybolduğunu iddia ediyor.Baba Ali Sarıslu, “O sabah gördüğümde ‘nereye gidiyorsun kızım' dedim, O da dedi ‘hastaneye gidiyorum.' Hastaneden gelmesi gecikince ve telefonuna da ulaşamayınca, ablasına söyledim o da ulaşamadı tereddüde düştük. Karakola bilgi verdim bir şey çıkar diye bekliyorum” dedi.Hülya'nın ablası Esme Sarılsu ise, kardeşinin birkaç kişiye mesaj atarak, parasal sıkıntı yaşadığını söylediğini geriye kalan mesajlardan öğrendiklerini kaydetti. Abla Sarılsu, “Eğer bu parayı vermezsem eve gelip beni rencide edecek şeyler söyleyeceğini belirtmiş mesajında. Ben açıkçası bu durumda, kardeşimin tehdit edildiğini düşünüyorum. Kardeşimin canının tehlikede olduğunu düşünüyorum. Kendisi sorumluluk sahibi bir insan, normalde bize durumu hakkında bilgi verir ‘merak etmeyin' der ama evden ben hastaneye gidiyorum diyerek çıkıp gitmesi ve sonrasında geri gelmemesi biziz daha bir tedirginleştiriyor” ifade etti.Abla Esme Sarılsu, kardeşinin son zamanlarda oynadığı oyuna bağımlılık derecesinde zaman ayırdığını belirterek, zaman zaman kendisini bu konuda uyardığını da kaydetti.
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gaziantep, kayıp, genç kız, hülya sarılsu
'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan genç kıza 3 gündür ulaşılamıyor
Gaziantep’te, evinden ‘hastaneye gidiyorum’ diyerek çıkan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, Cuma günü sabah saatlerinde ‘hastaneye gidiyorum' diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi.
Hülya'nın ailesi ise en son, bir mobil oyunda tanıştığı arkadaşlarından, 'benim birine borcum var ailem bilmiyor, o da sıkıştırıyor parasını istiyor' diyerek 150 lira istemesinin ardından kaybolduğunu iddia ediyor.
Baba Ali Sarıslu, “O sabah gördüğümde ‘nereye gidiyorsun kızım' dedim, O da dedi ‘hastaneye gidiyorum.' Hastaneden gelmesi gecikince ve telefonuna da ulaşamayınca, ablasına söyledim o da ulaşamadı tereddüde düştük. Karakola bilgi verdim bir şey çıkar diye bekliyorum” dedi.
Hülya'nın ablası Esme Sarılsu ise, kardeşinin birkaç kişiye mesaj atarak, parasal sıkıntı yaşadığını söylediğini geriye kalan mesajlardan öğrendiklerini kaydetti. Abla Sarılsu, “Eğer bu parayı vermezsem eve gelip beni rencide edecek şeyler söyleyeceğini belirtmiş mesajında. Ben açıkçası bu durumda, kardeşimin tehdit edildiğini düşünüyorum. Kardeşimin canının tehlikede olduğunu düşünüyorum. Kendisi sorumluluk sahibi bir insan, normalde bize durumu hakkında bilgi verir ‘merak etmeyin' der ama evden ben hastaneye gidiyorum diyerek çıkıp gitmesi ve sonrasında geri gelmemesi biziz daha bir tedirginleştiriyor” ifade etti.
Abla Esme Sarılsu, kardeşinin son zamanlarda oynadığı oyuna bağımlılık derecesinde zaman ayırdığını belirterek, zaman zaman kendisini bu konuda uyardığını da kaydetti.