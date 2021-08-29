https://tr.sputniknews.com/20210829/kanadali-kadin-felcten-sonra-bir-yil-boyunca-aclik-hissetmedi-1048429910.html

Kanadalı kadın felçten sonra bir yıl boyunca açlık hissetmedi

Kanadalı kadın felçten sonra bir yıl boyunca açlık hissetmedi

Kanada’da, felç geçiren bir kadının açlık hissini kaybettiği, bunun tarihte kayıtlara geçen ilk olay olduğu belirtildi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T20:29+0300

2021-08-29T20:29+0300

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Neurocase bilim dergisinin, Montreal Üniversitesi uzmanlarının açıklamasına dayandırdığı habere göre, 28 yaşındaki hamile bir kadın, vücudunun sağ tarafında felç ve konuşma bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, MR görüntüleme sayesinde kadında beynin sol insular lobunda akut iskemik inme teşhis etti.Kadın, hastaneden taburcu olduktan sonra sadece aspirin içti. 6 ay sonra durumu iyileşti, fakat bu süre içinde bir kez olsun bile açlık hissetmediğini, bu yüzden kasıtsız olarak öğünleri kaçırdığını fark etti.Doktorlar bir inceleme yaptı ve kadının, kalori eksikliğinde bile yemek yeme zamanının geldiğine dair herhangi bir fizyolojik sinyal ve ayrıca yiyeceklerin tadı ve kokusuyla ilgili sorunlar hissetmediğini tespit etti.Açlık hissinin ancak felç olayından 15 ay sonra geri döndüğü ifade edilirken kadının bu süre içinde 10 kilogram zayıfladığı kaydedildi.Bilim insanlarına göre, bu semptomun nedeni, beynin tat sinyalleri, iştah ve enerji dengesinden sorumlu kısmının hasar görmesiydi. İnmenin, otonom sinir sisteminde bir dengesizliğe ve sempatik fonksiyonda bir artışa neden olduğu ve bunun da iştahın azalmasına yol açtığı ifade edildi.

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kanada, yaşam, açlık, felç