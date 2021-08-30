AK Partili Turan: Biz milli savunma diye bir sanayi mi bilirdik?

"Bir insan, 'Bizim komşumuz PYD olsun' diyebilir mi? FETÖ ile ilgili meselelerde tüm Türkiye'de problem, sorun varken 'Tüm KHK’lileri geri alacağız' diyebilir mi? Sen, olmaz ama iktidar değişse teröre karşı olmaktan, terörle mücadeleden vaz mı geçeceksin? Ne demek FETÖ'nün tüm iltisaklılarını geri alacağız? Eksik varsa söylersin, kurum hataları varsa, hukuksuzluk varsa dile getirirsin ama sorun yokmuş gibi yargı sürecini göz ardı ederek, 'Terör iltisaklılarını tekrar devlete alacağım.' nasıl diyebilirsin? Muhalefet ile ihanet arasında çok ince bir çizgi kaldı. Muhalefet başımızın tacı. Bizi kamçılayacak, alternatif olacak, zorlayacak ki daha çok çalışalım fakat temel meselelerde bir araya gelme derdimiz yok mu? Soruyorum, hangi meselelerde geldik ki? 'Mavi Vatan' dedik, yanımızda mı oldular? 'Doğu Akdeniz' dedik, yanımızda mı oldular? Suriye'de, Azerbaycan'da, KKTC'de yanımız da mı oldular? O yüzden diyorum ki kim hangi partiye oy verirse versin baş tacı, muhalefet baş tacı ama bu ülkede kim iş yapıyor, kim ülkesi için bedel ödüyor, kim ülkenin sınıf atlaması için tarihten gelen 30 Ağustos'tan gelen emanetleri sırtlamak için çalışıyor, kim de yabancı yabancı uzantılar olan ülkelere destek oluyor bunları görmenizi istiyorum."