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https://tr.sputniknews.com/20210830/ak-partili-turan--biz-milli-savunma-diye-bir-sanayi-mi-bilirdik-cok-azdi-1048457221.html
AK Partili Turan: Biz milli savunma diye bir sanayi mi bilirdik?
AK Partili Turan: Biz milli savunma diye bir sanayi mi bilirdik?
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz daha düne kadar kibrit kutusu üzerinde 'Türk malı' yazar diye sevinirdik. Şimdi İHA'larda, SİHA'larda, füzelerde... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T20:37+0300
2021-08-30T20:37+0300
türkiye
ak parti
bülent turan
savunma sanayi
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Turan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kapalı pazar yeri, çocuk bakımevi, sosyal konutlar, spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun toplu açılış ve temel atma törenine katıldı."Siyasi kavga, muhalefet kavgası bunlar baş tacı. Polemik, tartışma tabii ki olacak ama esas derdimiz bizim ortak meselelerimizde bir araya gelmeyi başarmak olmalı." değerlendirmesinde bulunan Turan, 15 Temmuz darbe girişimine değindi.FETÖ'nün, AK Parti'ye, MHP'ye karşı değil tüm Türkiye'ye darbe girişiminde bulunduğunu belirten Turan şöyle devam etti:'Son 12 ayda 200 milyar doların üzerinde ihracatımız var, ne IMF'si?'Turan, Türkiye'nin büyümek zorunda olduğunu, ekonomisiyle, siyasetiyle, yatırımlarıyla, her şeyiyle Türkiye'yi büyütmek zorunda olduklarını anlattı."IMF'den borç aldınız." diye kendilerini eleştirenler olduğuna değinen Turan, "IMF'den aktarılan SDR, tüm üye ülkelere, salgın sürecinden de kaynaklı tahsis edilen para." ifadesini kullandı.Bülent Turan, SDR tahsisinin borçlanmak veya kredi vermek olmadığını vurguladı.Buna da çamur atanlar olduğunu dile getiren Turan şunları kaydetti:
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ak parti, bülent turan, savunma sanayi

AK Partili Turan: Biz milli savunma diye bir sanayi mi bilirdik?

20:37 30.08.2021
© DHAAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© DHA
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz daha düne kadar kibrit kutusu üzerinde 'Türk malı' yazar diye sevinirdik. Şimdi İHA'larda, SİHA'larda, füzelerde 'Türk malı' yazıyor. Daha dün AKINCI TİHA envantere girdi. Biz milli savunma diye bir sanayi mi bilirdik? Çok azdı. Yaptığımız işler belliydi" görüşünü dile getirdi.
Turan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kapalı pazar yeri, çocuk bakımevi, sosyal konutlar, spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.
"Siyasi kavga, muhalefet kavgası bunlar baş tacı. Polemik, tartışma tabii ki olacak ama esas derdimiz bizim ortak meselelerimizde bir araya gelmeyi başarmak olmalı." değerlendirmesinde bulunan Turan, 15 Temmuz darbe girişimine değindi.
FETÖ'nün, AK Parti'ye, MHP'ye karşı değil tüm Türkiye'ye darbe girişiminde bulunduğunu belirten Turan şöyle devam etti:

"Bir insan, 'Bizim komşumuz PYD olsun' diyebilir mi? FETÖ ile ilgili meselelerde tüm Türkiye'de problem, sorun varken 'Tüm KHK’lileri geri alacağız' diyebilir mi? Sen, olmaz ama iktidar değişse teröre karşı olmaktan, terörle mücadeleden vaz mı geçeceksin? Ne demek FETÖ'nün tüm iltisaklılarını geri alacağız? Eksik varsa söylersin, kurum hataları varsa, hukuksuzluk varsa dile getirirsin ama sorun yokmuş gibi yargı sürecini göz ardı ederek, 'Terör iltisaklılarını tekrar devlete alacağım.' nasıl diyebilirsin? Muhalefet ile ihanet arasında çok ince bir çizgi kaldı. Muhalefet başımızın tacı. Bizi kamçılayacak, alternatif olacak, zorlayacak ki daha çok çalışalım fakat temel meselelerde bir araya gelme derdimiz yok mu? Soruyorum, hangi meselelerde geldik ki? 'Mavi Vatan' dedik, yanımızda mı oldular? 'Doğu Akdeniz' dedik, yanımızda mı oldular? Suriye'de, Azerbaycan'da, KKTC'de yanımız da mı oldular? O yüzden diyorum ki kim hangi partiye oy verirse versin baş tacı, muhalefet baş tacı ama bu ülkede kim iş yapıyor, kim ülkesi için bedel ödüyor, kim ülkenin sınıf atlaması için tarihten gelen 30 Ağustos'tan gelen emanetleri sırtlamak için çalışıyor, kim de yabancı yabancı uzantılar olan ülkelere destek oluyor bunları görmenizi istiyorum."

'Son 12 ayda 200 milyar doların üzerinde ihracatımız var, ne IMF'si?'

Turan, Türkiye'nin büyümek zorunda olduğunu, ekonomisiyle, siyasetiyle, yatırımlarıyla, her şeyiyle Türkiye'yi büyütmek zorunda olduklarını anlattı.
"IMF'den borç aldınız." diye kendilerini eleştirenler olduğuna değinen Turan, "IMF'den aktarılan SDR, tüm üye ülkelere, salgın sürecinden de kaynaklı tahsis edilen para." ifadesini kullandı.
Bülent Turan, SDR tahsisinin borçlanmak veya kredi vermek olmadığını vurguladı.
Buna da çamur atanlar olduğunu dile getiren Turan şunları kaydetti:
"Bize 'IMF'siz Türkiye olmaz.' demişlerdi. Bugün bizim son 12 ayda 200 milyar doların üzerinde ihracatımız var, ne IMF'si? O yüzden konjonktürle sorunlara rağmen büyümeye devam edeceğiz. Afganistan meselesi, Suriye meselesi tabii ki bunlar bizim sorun alanlarımız ancak dünyanın adeta ulaşım güzergahının merkezindeyiz. Hepsini aşarız, yeter ki bir araya gelelim. Yeter ki 84 milyon bir araya gelsin. Biz daha düne kadar kibrit kutusu üzerinde 'Türk malı' yazar diye sevinirdik. Şimdi İHA'larda, SİHA'larda, füzelerde 'Türk malı' yazıyor. Daha dün AKINCI TİHA envantere girdi. Biz milli savunma diye bir sanayi mi bilirdik? Çok azdı. Yaptığımız işler belliydi. Şimdi Türkiye, 'Dünyada ne varsa bende de o olsun.' diye ısrarla iddiasını ortaya koyuyor. Yüz yıllık planları bozmaya başladık. Türkiye'miz artık zincirleri kıran bir ülke, büyüyen bir ülke. Bu aziz milletin emaneti üzerimizde. Bu emaneti yerine getireceğiz. Bu millet her şeyin en iyisine layık."
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