Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210830/chpnin-hedefi-kararsiz-secmen-1048440219.html
'CHP’nin hedefi kararsız seçmen'
'CHP’nin hedefi kararsız seçmen'
CHP'nin, anketlere göre tüm seçmenin yüzde 30’unu oluşturan ‘kararsız’ seçmenin peşine düştüğü ifade edildi. Kulislere dayandırılan habere göre CHP’liler, ev... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T11:18+0300
2021-08-30T11:18+0300
politika
chp
anket
erken seçim
politika
siyaset
seçmen
kararsız
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103772/26/1037722676_124:0:1120:560_1920x0_80_0_0_26d40733d1e36cc8f9714e4b9fcfdf2c.jpg
Erken seçim çağrısı yapan CHP'nin, herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan ve anketlere göre tüm seçmenin yüzde 30’unu oluşturan 'kararsız' seçmeni ikna etmek için harekete geçtiği belirtildi.Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP, yapacağı ev ziyaretleriyle hem yaşayan ve kayıtlı seçmen sayısını karşılaştıracak ve sanal/yığma seçmeni belirleyecek hem de kararsız seçmenin oyuna talip olacak.CHP tarafından 2 Haziran’da teşkilatlara gönderilen yazıda “Ülkemiz mevcut iktidar tarafından yönetilememekte, maalesef savrulmaktadır. Türkiye’nin istikrarı, huzuru ve krizleri aşması noktasında erken seçim ihtiyacı acildir” denilmişti.Erken seçim her an olacakmış gibi çalıştıklarını ifade eden CHP kaynakları, “Şu anda iki çalışma üzerinde duruyoruz. Birincisi sokak örgütlenmesi ve ev ziyaretleri, ikincisi sandık güvenliği” ifadesini kullandı. CHP’nin çalışmasına göre herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan seçmen oranının yüzde 30 olduğunu belirten kaynaklar, CHP’nin hedefinde bu 'kararsız seçmenin' yer aldığına işaret ediyor.‘Kararsızlar odakta'CHP başlattığı sokak örgütlenmesi çalışması ve ev ziyaretleriyle seçmen sayısı ile konutta yaşayan seçmen sayısının uyumlu olup olmadığına bakacak, sanal/gerçek olmayan seçmen ya da yığma seçmen olup olmadığını kontrol edecek.CHP, ev ziyaretlerinde seçmenleri, eğilimlerine göre “oy verecek”, “kararsız”, “oy vermeyi düşünmeyen” şeklinde gruplandıracak. Kararsız seçmenler yapılacak çalışmaların odağına alınacak.'Taban ihmal edilmemeli'CHP’nin teşkilatı için hazırladığı slaytlarda da ikinci ve daha sonra yapılacak ev ziyaretlerine ilişkin, “Çalışmanın odak noktası artık herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan kararsız seçmenler olmalıdır” talimatı yer aldı. CHP, “Bize oy verecek seçmenlerin de ihmal edilmemesine özen gösterilmeli” uyarısını da yaptı.CHP teşkilatına verdiği eğitimde 'beden dilinin' önemine vurgu yaparken, iletişimde etkileyiciliği 'sözcüklerin' yüzde 7 ila 10, 'ses tonunun' yüzde 30 ila 38, 'beden dilinin' ise yüzde 55 ila 60 oranında artırdığını belirtiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103772/26/1037722676_373:0:1120:560_1920x0_80_0_0_a609d87997e1f89828061412a6e09cd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, anket, erken seçim, politika, siyaset, seçmen, kararsız

'CHP’nin hedefi kararsız seçmen'

11:18 30.08.2021
© AACHP, bayrak, logo
CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
Abone ol
CHP'nin, anketlere göre tüm seçmenin yüzde 30’unu oluşturan ‘kararsız’ seçmenin peşine düştüğü ifade edildi. Kulislere dayandırılan habere göre CHP’liler, ev ziyaretleriyle kararsızların oyuna talip olacak.
Erken seçim çağrısı yapan CHP'nin, herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan ve anketlere göre tüm seçmenin yüzde 30’unu oluşturan 'kararsız' seçmeni ikna etmek için harekete geçtiği belirtildi.
Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP, yapacağı ev ziyaretleriyle hem yaşayan ve kayıtlı seçmen sayısını karşılaştıracak ve sanal/yığma seçmeni belirleyecek hem de kararsız seçmenin oyuna talip olacak.
CHP tarafından 2 Haziran’da teşkilatlara gönderilen yazıda “Ülkemiz mevcut iktidar tarafından yönetilememekte, maalesef savrulmaktadır. Türkiye’nin istikrarı, huzuru ve krizleri aşması noktasında erken seçim ihtiyacı acildir” denilmişti.
Erken seçim her an olacakmış gibi çalıştıklarını ifade eden CHP kaynakları, “Şu anda iki çalışma üzerinde duruyoruz. Birincisi sokak örgütlenmesi ve ev ziyaretleri, ikincisi sandık güvenliği” ifadesini kullandı.
CHP’nin çalışmasına göre herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan seçmen oranının yüzde 30 olduğunu belirten kaynaklar, CHP’nin hedefinde bu 'kararsız seçmenin' yer aldığına işaret ediyor.

‘Kararsızlar odakta'

CHP başlattığı sokak örgütlenmesi çalışması ve ev ziyaretleriyle seçmen sayısı ile konutta yaşayan seçmen sayısının uyumlu olup olmadığına bakacak, sanal/gerçek olmayan seçmen ya da yığma seçmen olup olmadığını kontrol edecek.
CHP, ev ziyaretlerinde seçmenleri, eğilimlerine göre “oy verecek”, “kararsız”, “oy vermeyi düşünmeyen” şeklinde gruplandıracak. Kararsız seçmenler yapılacak çalışmaların odağına alınacak.

'Taban ihmal edilmemeli'

CHP’nin teşkilatı için hazırladığı slaytlarda da ikinci ve daha sonra yapılacak ev ziyaretlerine ilişkin, “Çalışmanın odak noktası artık herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan kararsız seçmenler olmalıdır” talimatı yer aldı. CHP, “Bize oy verecek seçmenlerin de ihmal edilmemesine özen gösterilmeli” uyarısını da yaptı.
CHP teşkilatına verdiği eğitimde 'beden dilinin' önemine vurgu yaparken, iletişimde etkileyiciliği 'sözcüklerin' yüzde 7 ila 10, 'ses tonunun' yüzde 30 ila 38, 'beden dilinin' ise yüzde 55 ila 60 oranında artırdığını belirtiyor.
151100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:37Tokyo Paralimpik oyunlarında ilk atın madalya
12:35Yüz yüze eğitim kararı sonrası Kocaeli'de kira fiyatlarında artış
12:30Irak'a gidişlerde iki doz aşısını yaptıranlardan PCR testi istenmeyecek
12:19İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
12:14Rusya'da Gagarin anıtının çöpte bulunduğu kentin belediye başkan yardımcısı yargılanacak
12:13Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi: Kabaklar çürümüştü, yardım istediler
12:07Erdoğan Anıtkabir'de: Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir
11:57Doç. Dr. Savaşçı: Koronavirüs salgınında kırmızı alarm vermeye başladık
11:50Türkiye gazetesi yazarı Selek: Cumhurbaşkanı bana 'Uyanık ya' diye takıldı
11:38Microsoft eski bilgisayarlara Windows 11 yüklemesini engelleyecek
11:37Oyuncu Ed Asner 91 yaşında hayatını kaybetti
11:21Taliban yetkilisiyle röportaj yapan kadın gazeteci ülkeyi terk etti
11:18'CHP’nin hedefi kararsız seçmen'
10:59Fenerbahçe kalesinde 37 yıl sonra bir ilk
10:59Güney Afrika'da en çok mutasyon geçiren Kovid varyantı saptandı: Muhtemelen aşıya karşı çok dirençli
10:59Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nden 30 Ağustos tebriği
10:46Sipariş ettiği içecekteki arının boğazından sokması nedeniyle hayatını kaybetti
10:39Rusya, Afganistan’dan tahliyeler için liste oluşturmaya başladı
10:38Mehmet Barlas: Türkiye yalnız bir ülke değildir
10:16Taliban, hava saldırısı nedeniyle ABD'yi kınadı