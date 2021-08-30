https://tr.sputniknews.com/20210830/cinde-sosyal-medyada-ulke-ekonomisini-karalayan-paylasimlar-kaldirilacak-1048435708.html

Çin’de sosyal medyada ülke ekonomisini ‘karalayan’ paylaşımlar kaldırılacak

Çin’de sosyal medyada ülke ekonomisini ‘karalayan’ paylaşımlar kaldırılacak

Çin makamlarının ülke ekonomisini ‘karalayan’ paylaşımları sosyal ağlardan kaldıracağı belirtildi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T04:56+0300

2021-08-30T04:56+0300

2021-08-30T05:02+0300

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yasak

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Çin Siber Uzay İdaresi'nin internet sitesinden yayınlanan bildiride, ülke ekonomisini ‘karalayan’ paylaşımların sosyal ağlardan kaldırılacağı ifade edildi.Alınan kararla, ticari site ve platformlar, sosyal medyada ülke ekonomisine zararlı gördükleri bilgiler barındıran içerikleri kaldırmak zorunda kalacak. Yabancı medyadan ‘Çin'in iç mali işlerine’ yönelik doğruları yansıtmayan mesaj veya yorumlar yayınlayan siteler hakkında soruşturma açılacak.Çinli yetkililer, ülke ekonomisine ‘zararlı’ finansal bilgileri yayınlayan ticari platformlar ve hesaplarla sosyal medyada bu şekilde mücadele etmeyi planlıyor.Daha önce Bloomberg uzmanları, Çin'in metalden eğitim ve gayrimenkule kadar uzanan çeşitli sektörlere yönelik baskılarının finansal piyasaları zayıflattığını ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyüme perspektifini sınırladığını belirtmişti.--

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çin, sosyal medya, yasak