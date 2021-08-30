https://tr.sputniknews.com/20210830/edirnede-2-tir-carpisti-bende-biraz-alkol-cikti-bulgar-parkinda-ictim-yani-yalan-degil-1048434510.html

Edirne'de 2 TIR çarpıştı: 'Bende biraz alkol çıktı, Bulgar parkında içtim yani yalan değil'

Edirne'de 2 TIR çarpıştı: 'Bende biraz alkol çıktı, Bulgar parkında içtim yani yalan değil'

Ahmet Çayır'ın kullandığı TIR Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında Bilgin Mustafa İdris yönetimindeki başka bir TIR ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 1 kişi... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T02:54+0300

2021-08-30T02:54+0300

2021-08-30T03:02+0300

yaşam

alkol

tir

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048434465_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3f3a4b55ae31685dd7cea96fe4cfe72c.jpg

Kazada yaralanan Bilgin Mustafa İdris 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Jandarma ve polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede trafik tek şeritten sağlandı.Bu arada bazı tır sürücüleri, kaza nedeniyle Çayır ile tartıştı. Yapılan ölçümde Çayır 154 promil alkollü çıktı.Tırın sürücüsü Çayır, gazetecilere, Bulgaristan'dan geldiğini belirterek, "Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıktım. Sol şeritten normal hızımla gidiyorum. Arkadaşta benzinliğe girmeye çalışıyordu. Aniden önüme kırınca bende vurdum. Hızımda normal. Olay bu yani. Bende biraz alkol çıktı. Bulgar parkında içtim yani yalan değil" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alkol, tir, kaza