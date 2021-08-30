Edirne'de 2 TIR çarpıştı: 'Bende biraz alkol çıktı, Bulgar parkında içtim yani yalan değil'

Kazada yaralanan Bilgin Mustafa İdris 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Jandarma ve polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede trafik tek şeritten sağlandı.Bu arada bazı tır sürücüleri, kaza nedeniyle Çayır ile tartıştı. Yapılan ölçümde Çayır 154 promil alkollü çıktı.Tırın sürücüsü Çayır, gazetecilere, Bulgaristan'dan geldiğini belirterek, "Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıktım. Sol şeritten normal hızımla gidiyorum. Arkadaşta benzinliğe girmeye çalışıyordu. Aniden önüme kırınca bende vurdum. Hızımda normal. Olay bu yani. Bende biraz alkol çıktı. Bulgar parkında içtim yani yalan değil" diye konuştu.
Ahmet Çayır'ın kullandığı TIR Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında Bilgin Mustafa İdris yönetimindeki başka bir TIR ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 1 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan Bilgin Mustafa İdris 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Jandarma ve polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede trafik tek şeritten sağlandı.
Bu arada bazı tır sürücüleri, kaza nedeniyle Çayır ile tartıştı. Yapılan ölçümde Çayır 154 promil alkollü çıktı.
Tırın sürücüsü Çayır, gazetecilere, Bulgaristan'dan geldiğini belirterek, "Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıktım. Sol şeritten normal hızımla gidiyorum. Arkadaşta benzinliğe girmeye çalışıyordu. Aniden önüme kırınca bende vurdum. Hızımda normal. Olay bu yani. Bende biraz alkol çıktı. Bulgar parkında içtim yani yalan değil" diye konuştu.