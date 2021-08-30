https://tr.sputniknews.com/20210830/karantinada-olmasi-gereken-kisi-kardesinin-hes-kodu-ile-yolculuk-yaparken-yakalandi-1048443516.html

Karantinada olması gereken kişi kardeşinin HES kodu ile yolculuk yaparken yakalandı

Karantinada olması gereken kişi kardeşinin HES kodu ile yolculuk yaparken yakalandı

Eskişehir-Seyitgazi karayolunda denetim yapan ekipler, karantinada olması gereken kadının kardeşinin HES kodu ve kimliği ile yola çıktığını tespit etti. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T13:13+0300

2021-08-30T13:13+0300

2021-08-30T13:13+0300

koronavirüs

otobüs

yolcu

karantina

jandarma

koronavirüs

hes kodu

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Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.Bir otobüste yolcu olarak bulunan M.Y. isimli kadının karantinada olması gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede M.Y.'nin kardeşine ait HES kodu ve kimlik ile bilet aldığı ortaya çıktı.İhbar üzerine Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince karantinaya alınan M.Y.'ye kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 469 lira idari para cezasına çarptırıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otobüs, yolcu, karantina, jandarma, koronavirüs, hes kodu