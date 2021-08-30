https://tr.sputniknews.com/20210830/kilicdaroglu-cumhuriyetimizi-ne-pahasina-olursa-olsun-demokrasi-ile-taclandiracagiz-1048444449.html

Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi ne pahasına olursa olsun demokrasi ile taçlandıracağız

Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi ne pahasına olursa olsun demokrasi ile taçlandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizi ne pahasına olursa olsun, demokrasi ile... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T13:27+0300

2021-08-30T13:27+0300

2021-08-30T13:27+0300

politika

chp

cumhuriyet

kemal kılıçdaroğlu

30 ağustos zafer bayramı

demokrasi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınladı.Sözlerine "Ya istiklal ya ölüm, diyerek yola düşen, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsız bir Cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının ilk işi, egemenliği kayıtsız şartsız millete devretmek olmuştur" diye başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Bugün bizlere düşen de 98 yıl önce kurulan Cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırarak ülkemizi kalkındırmanın yanı sıra, mazlum halklara da umut ışığı olmaktır. Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da yaşanan gelişmeler, İslam coğrafyasında bitmek bilmeyen kardeş kavgası, bu zorunluluğun en açık kanıtıdır. Bölgemizin huzura kavuşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin 'Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmasından geçmektedir.Demokrasi mücadelesi zor bir yolculuk olsa da hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mücadele rotasını "Zafer ‘Zafer benimdir..’ diyebilenindir. Başarı ise ‘Başaracağım.’ diye başlayarak sonunda ‘Başardım’ diyebilenindir." sözüyle çizmişti.Milletimize söz veriyorum. Kararlıyız, başaracağız! Cumhuriyetimizi, ne pahasına olursa olsun, demokrasi ile taçlandıracağız!Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri sayan, millet egemenliğine gönülden bağlı Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

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chp, cumhuriyet, kemal kılıçdaroğlu, 30 ağustos zafer bayramı, demokrasi