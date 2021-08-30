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Ozan Kabak, yeniden Premier Lig'de
Ozan Kabak, yeniden Premier Lig'de
Norwich City, Türk futbolcu Ozan Kabak'ı Schalke 04'ten sezon sonuna kadar kiraladı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T21:50+0300
2021-08-30T21:50+0300
yaşam
premier lig
schalke 04 futbol takımı
norwich city
ozan kabak
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Türk futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.Kulübün internet sitesine konuşan sporcu, "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarla buluşmayı ve puanlar kazanmayı dört gözle bekliyorum. Teknik direktörle konuştum, projesinden ve anlattıklarından çok etkilendim. Ona ve projesine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Geçen yıl Premier Lig'de forma giydiğini hatırlatan Ozan, "Bundan çok keyif aldım. Tekrar oynamak istiyorum ve bunun için buradayım. Taraftarlarımızı mutlu etmek ve kazanmak için çok çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.Liverpool'un geçen sezon şubat ayında kiralık olarak kadrosuna kattığı Türk futbolcu, lig ve Avrupa kulvarında 13 maçta forma giymişti.
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premier lig, schalke 04 futbol takımı, norwich city, ozan kabak

Ozan Kabak, yeniden Premier Lig'de

21:50 30.08.2021
© AFP 2021Ozan Kabak
Ozan Kabak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AFP 2021
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Norwich City, Türk futbolcu Ozan Kabak'ı Schalke 04'ten sezon sonuna kadar kiraladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Türk futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Kulübün internet sitesine konuşan sporcu, "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarla buluşmayı ve puanlar kazanmayı dört gözle bekliyorum. Teknik direktörle konuştum, projesinden ve anlattıklarından çok etkilendim. Ona ve projesine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Premier Lig'de forma giydiğini hatırlatan Ozan, "Bundan çok keyif aldım. Tekrar oynamak istiyorum ve bunun için buradayım. Taraftarlarımızı mutlu etmek ve kazanmak için çok çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Liverpool'un geçen sezon şubat ayında kiralık olarak kadrosuna kattığı Türk futbolcu, lig ve Avrupa kulvarında 13 maçta forma giymişti.
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