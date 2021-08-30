https://tr.sputniknews.com/20210830/ozan-kabak-yeniden-premier-ligde-1048458420.html

Ozan Kabak, yeniden Premier Lig'de

Ozan Kabak, yeniden Premier Lig'de

Norwich City, Türk futbolcu Ozan Kabak'ı Schalke 04'ten sezon sonuna kadar kiraladı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T21:50+0300

2021-08-30T21:50+0300

2021-08-30T21:50+0300

yaşam

premier lig

schalke 04 futbol takımı

norwich city

ozan kabak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044856447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_707f89f1548bb1110db763f7ca6c1ad5.jpg

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Türk futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.Kulübün internet sitesine konuşan sporcu, "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarla buluşmayı ve puanlar kazanmayı dört gözle bekliyorum. Teknik direktörle konuştum, projesinden ve anlattıklarından çok etkilendim. Ona ve projesine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Geçen yıl Premier Lig'de forma giydiğini hatırlatan Ozan, "Bundan çok keyif aldım. Tekrar oynamak istiyorum ve bunun için buradayım. Taraftarlarımızı mutlu etmek ve kazanmak için çok çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.Liverpool'un geçen sezon şubat ayında kiralık olarak kadrosuna kattığı Türk futbolcu, lig ve Avrupa kulvarında 13 maçta forma giymişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

premier lig, schalke 04 futbol takımı, norwich city, ozan kabak