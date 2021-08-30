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https://tr.sputniknews.com/20210830/selvi-erdogan-ile-gul-en-son-21-kasim-2019-tarihinde-gorusmusler-1048437587.html
Selvi: Erdoğan ile Gül, en son 21 Kasım 2019 tarihinde görüşmüşler
Selvi: Erdoğan ile Gül, en son 21 Kasım 2019 tarihinde görüşmüşler
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile selefi Abdullah Gül'ün en son 21 Kasım 2019'da görüştüğünü söyledi. Bu görüşmenin... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T09:26+0300
2021-08-30T09:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
mhp
ali babacan
abdullah gül
seçim
aday
abdulkadir selvi
cumhur ittifakı
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selefi Abdullah Gül ile görüştüğü iddiasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.Bu konudaki sözlerine "Medyada bir Abdullah Gül lobisi var bir de yeminli Abdullah Gül düşmanları. Ben ikisinin de Gül’e zarar verdiğini düşünüyorum. Abdullah Gül, cumhurbaşkanı olduğu dönemde Erdoğan’ı tasfiye etme planlarının arkasında değil, Erdoğan’ın yanında yer alsaydı bugün farklı bir yerde olurdu" diye başlayan Selvi, şöyle devam etti:"7 Şubat MİT krizinde, Gezi olayları sırasında 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan’ın arkasında durmadı. Oysa Erdoğan 367 kararına ve 27 Nisan e-muhtırasına rağmen Gül’ün arkasında durmuştu."Gül'ün 24 Haziran 2018 seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olarak Erdoğan'ın karşısına çıkmak için çaba göstererek yanlışlar dizisini sürdürdüğünü savunan Selvi, birbirine zıt iki kanaldan "Erdoğan ile Gül görüştü", "Erdoğan yerine Abdullah Gül'ü önerebilir" şeklinde yazılar yazılmaya başlandığını dile getirdi.Selvi, bunun gerçekle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirttiği yazısında şunları kaydetti:"1) 2023 seçimlerinde Erdoğan tartışmasız bir şekilde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı. 2) Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nı ayırıp, partinin başında kalması, ayrı bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması gibi bir plan ne konuşulmuş, ne de ciddiye alınıp üzerinde tartışılmış. Erdoğan partisinin başında olabilmek için Başkanlık sistemini getirdi. Siyasi hayatının en büyük mücadelesini verdi. Bundan neden vazgeçsin? 3) Üzülecekleri bir haber vereyim, yeni anayasada bu hüküm korunuyor. 4) DEVA Partisi’ni Abdullah Gül’ün kurdurduğu biliniyor. Erdoğan, AK Parti’yi bölme hareketi olan DEVA Partisi’ni kurdurduğu için mi Gül’e yerini bırakacak? 5) Dini bayramlarda karşılıklı tebrikleşmeleri sürüyor mu bilmiyorum ama cenazelerde karşılaşınca sarf edilen nezaket cümleleri dışında Erdoğan ile Gül, en son 21 Kasım 2019 tarihinde görüşmüşler. O da Gül’ün, Şehir Üniversitesi’yle ilgili olarak araması üzerine gerçekleşmiş."Selvi, sözlerini "Benim gördüğüm Erdoğan’ın Abdullah Gül diye bir gündemi yok" diye noktaladı.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, mhp, ali babacan, abdullah gül, seçim, aday, abdulkadir selvi, cumhur ittifakı, deva partisi

Selvi: Erdoğan ile Gül, en son 21 Kasım 2019 tarihinde görüşmüşler

09:26 30.08.2021
© AA / ArşivRecep Tayyip Erdoğan - Abdullah Gül
Recep Tayyip Erdoğan - Abdullah Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA / Arşiv
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile selefi Abdullah Gül'ün en son 21 Kasım 2019'da görüştüğünü söyledi. Bu görüşmenin Gül'ün Şehir Üniversitesi'yle ilgili aramasının üzerine gerçekleştiğini dile getiren Selvi, "Benim gördüğüm Erdoğan'ın Abdullah Gül diye bir gündemi yok" ifadesini kullandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selefi Abdullah Gül ile görüştüğü iddiasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
Bu konudaki sözlerine "Medyada bir Abdullah Gül lobisi var bir de yeminli Abdullah Gül düşmanları. Ben ikisinin de Gül’e zarar verdiğini düşünüyorum. Abdullah Gül, cumhurbaşkanı olduğu dönemde Erdoğan’ı tasfiye etme planlarının arkasında değil, Erdoğan’ın yanında yer alsaydı bugün farklı bir yerde olurdu" diye başlayan Selvi, şöyle devam etti:
"7 Şubat MİT krizinde, Gezi olayları sırasında 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan’ın arkasında durmadı. Oysa Erdoğan 367 kararına ve 27 Nisan e-muhtırasına rağmen Gül’ün arkasında durmuştu."
Gül'ün 24 Haziran 2018 seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olarak Erdoğan'ın karşısına çıkmak için çaba göstererek yanlışlar dizisini sürdürdüğünü savunan Selvi, birbirine zıt iki kanaldan "Erdoğan ile Gül görüştü", "Erdoğan yerine Abdullah Gül'ü önerebilir" şeklinde yazılar yazılmaya başlandığını dile getirdi.
Selvi, bunun gerçekle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirttiği yazısında şunları kaydetti:
"1) 2023 seçimlerinde Erdoğan tartışmasız bir şekilde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı.
2) Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nı ayırıp, partinin başında kalması, ayrı bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması gibi bir plan ne konuşulmuş, ne de ciddiye alınıp üzerinde tartışılmış. Erdoğan partisinin başında olabilmek için Başkanlık sistemini getirdi. Siyasi hayatının en büyük mücadelesini verdi. Bundan neden vazgeçsin?
3) Üzülecekleri bir haber vereyim, yeni anayasada bu hüküm korunuyor.
4) DEVA Partisi’ni Abdullah Gül’ün kurdurduğu biliniyor. Erdoğan, AK Parti’yi bölme hareketi olan DEVA Partisi’ni kurdurduğu için mi Gül’e yerini bırakacak?
5) Dini bayramlarda karşılıklı tebrikleşmeleri sürüyor mu bilmiyorum ama cenazelerde karşılaşınca sarf edilen nezaket cümleleri dışında Erdoğan ile Gül, en son 21 Kasım 2019 tarihinde görüşmüşler. O da Gül’ün, Şehir Üniversitesi’yle ilgili olarak araması üzerine gerçekleşmiş."
Selvi, sözlerini "Benim gördüğüm Erdoğan’ın Abdullah Gül diye bir gündemi yok" diye noktaladı.
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