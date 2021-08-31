BM’den Rusya’ya ‘tahliye’ teşekkürü

Rosaviatsiya’dan yapılan açıklamada, “BM Genel Sekreter Yardımcısı Atul Khare, BM personelinin Kabil'den tahliyesinin organizasyonuna sağladıkları yardımdan dolayı Rosaviatsiya ve UTair havayolu şirketine teşekkür etti” ifadesine yer verildi.UTair’in, BM çalışanlarını Afganistan’dan tahliye etmek için 18 Ağustos’ta Moskova-Kabil-Almatı ve 22 Ağustos’ta Almatı-Kabil-Almatı seferlerini gerçekleştirdiği bildirildi.Uçuşların, UTair şirketinin 25 yıldır dünya genelindeki BM misyonlara sağladığı destek kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM), çalışanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’den tahliyesinde sağladıkları yardımdan dolayı Rusya Federal Havacılık Ajansı Rosaviatsiya ve Rus havayolu şirketi UTair’e teşekkür etti.
Rosaviatsiya’dan yapılan açıklamada, “BM Genel Sekreter Yardımcısı Atul Khare, BM personelinin Kabil'den tahliyesinin organizasyonuna sağladıkları yardımdan dolayı Rosaviatsiya ve UTair havayolu şirketine teşekkür etti” ifadesine yer verildi.
UTair’in, BM çalışanlarını Afganistan’dan tahliye etmek için 18 Ağustos’ta Moskova-Kabil-Almatı ve 22 Ağustos’ta Almatı-Kabil-Almatı seferlerini gerçekleştirdiği bildirildi.
Uçuşların, UTair şirketinin 25 yıldır dünya genelindeki BM misyonlara sağladığı destek kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi.