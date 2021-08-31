https://tr.sputniknews.com/20210831/manisadaki-orman-yangini-tamamen-sonduruldu-5-hektarlik-alan-zarar-gordu-1048463501.html

Manisa'daki orman yangını tamamen söndürüldü: 5 hektarlık alan zarar gördü

Manisa'daki orman yangını tamamen söndürüldü: 5 hektarlık alan zarar gördü

Manisa’nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, tamamen söndürüldü. 14 adet arozöz, 3 dozer ve 4 su... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T01:37+0300

2021-08-31T01:37+0300

2021-08-31T01:37+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

manisa

orman yangını

kula

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Yangın, saat 21.00 sıralarında Kula ilçesinin Hayallı mahallesinde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye 14 adet arozöz ve 3 dozer sevk edildi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kula, Alaşehir, Salihli, Selendi ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.Yerleşim yerlerine uzak bölgede çıkan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Mahalle halkının da seferber olduğu yangında, 5 hektarlık alan zarar gördü.

manisa

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2021

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manisa, orman yangını, kula