Metrobüs ve otobüs üstünde yolculuk yapmıştı: Bu kez Galata’dan geminin üstüne atladı

Daha önce metrobüs ve otobüs üstünde yaptığı yolculukla gündeme gelen Yunus Emre Özer, Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir gemiye atlamak için plan yaptı.Korkuluklara çıkan Özer, köprünün altından gemi geçtiği esnada üstüne atladı. O anları hem kaydeden hem de kaydettiren Özer ardından ayağa kalkarak sevinç çığlıkları attı. Ancak geminin mürettebatı Özer’in güverteye atladığını fark ederek onu yakaladı.Kaptan köşküne götürülen Özer, burada kaptan tarafından bir süre azarlandı. Açıklama yapan Özer ardından gemiden inerek hızla uzaklaştı. Özer, kameralara yansıyan o anları ise sosyal medyada paylaştı.İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapıp, Yunus Emre Özer, yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanmış ve otobüsün üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti.
İstanbul Merter'de çıktığı metrobüsün üzerinde ve Sultangazi’de otobüsün üstünde yolculuk yapan Yunus Emre Özer, bu kez de Galata Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak hareket halindeki geminin üstüne atladı. Özer , o anları kaydettirip sosyal medyadan paylaştı.
Daha önce metrobüs ve otobüs üstünde yaptığı yolculukla gündeme gelen Yunus Emre Özer, Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir gemiye atlamak için plan yaptı.
Korkuluklara çıkan Özer, köprünün altından gemi geçtiği esnada üstüne atladı. O anları hem kaydeden hem de kaydettiren Özer ardından ayağa kalkarak sevinç çığlıkları attı. Ancak geminin mürettebatı Özer’in güverteye atladığını fark ederek onu yakaladı.
Kaptan köşküne götürülen Özer, burada kaptan tarafından bir süre azarlandı. Açıklama yapan Özer ardından gemiden inerek hızla uzaklaştı. Özer, kameralara yansıyan o anları ise sosyal medyada paylaştı.
İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapıp, Yunus Emre Özer, yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanmış ve otobüsün üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti.