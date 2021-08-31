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Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 50 kişi kayboldu
Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 50 kişi kayboldu
Güney Amerika ülkesi Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi öldü, en az 50 kişi kayboldu. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T02:24+0300
2021-08-31T02:24+0300
2021-08-31T02:24+0300
dünya
peru
gemi kazası
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Peru basınında çıkan habere göre, Peru Amazonu bölgesindeki Huallaga Nehri'nde bir yolcu teknesi yoğun sis nedeniyle başka bir tekneyle çarpıştı.Kazada, 20 kişi öldü, kaybolan 50'den fazla kişi aranıyor.Yetkililer, kaza yapan teknelerin içinde 80 yolcunun olduğunu açıkladı.Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Kazanın ardından kendi çabalarıyla kıyıya çıkan yolcular, teknelerde 20 çocuğun bulunduğunu söyledi.
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peru, gemi kazası
Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 50 kişi kayboldu
Güney Amerika ülkesi Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi öldü, en az 50 kişi kayboldu.
Peru basınında çıkan habere göre,
Peru Amazonu bölgesindeki Huallaga Nehri'nde bir yolcu teknesi yoğun sis nedeniyle başka bir tekneyle çarpıştı.
Kazada, 20 kişi öldü, kaybolan 50'den fazla kişi aranıyor.
Yetkililer, kaza yapan teknelerin içinde
80 yolcunun olduğunu açıkladı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kazanın ardından kendi çabalarıyla kıyıya çıkan yolcular, teknelerde 20 çocuğun bulunduğunu söyledi.