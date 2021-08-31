https://tr.sputniknews.com/20210831/ronaldonun-transfer-maliyeti-aciklandi-1048470854.html

Ronaldo'nun transfer maliyeti açıklandı

Ronaldo'nun transfer maliyeti açıklandı

Juventus, Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun transfer detaylarını açıkladı. Siyah Beyazlılar, oyuncunun 15 milyon euro bonservis bedeliyle... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T11:28+0300

2021-08-31T11:28+0300

2021-08-31T11:28+0300

yaşam

cristiano ronaldo

futbol

juventus

transfer

manchester united

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Cristiano Ronaldo transferinin mali detayları açıklandı. Juventus'un yaptığı açıklamaya göre; Manchester United için 5 yıllık ödeme planıyla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında performansa dayalı 8 milyon euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.İtalyan ekibi yayınladığı mesajla Ronaldo'ya verdiği katkı için teşekkür etti.Ronaldo, Temmuz 2018'de 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.

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cristiano ronaldo, futbol, juventus, transfer, manchester united