https://tr.sputniknews.com/20210831/suriyede-rus-edebiyati-gorulmemis-bir-populerlik-kazaniyor-1048479550.html

Suriye’de Rus edebiyatı görülmemiş bir popülerlik kazanıyor

Suriye’de Rus edebiyatı görülmemiş bir popülerlik kazanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı Zvezda, Suriye’deki tek devlet yayınevinin neden Rus edebiyatından büyük miktarda kitap bastığını aktardı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T15:52+0300

2021-08-31T15:52+0300

2021-08-31T15:52+0300

yaşam

rusya

suriye

aleksandr puşkin

fyodor dostoyevski

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yazar

roman

edebiyat

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Zvezda’da yer alan Anna Berestovaya ve Aleksy Degtyarev imzalı bir makaleye göre Suriye’de Rus edebiyatına yönelik ilgi kayda değer ölçüde artıyor. Son zamanlarda kitapçıların raflarında çağdaş Rus yazarların eserlerini dahi görmek mümkün.Fizik mühendisliği bölümünde öğrenim görmek için Rusya’ya giden Sair, ülkesine Rus edebiyatına aşık olarak dönmüş. Yıllar sonra sürekli Rus klasikleriyle meşgul olması yüzünden neredeyse tez savunmasını veremediğini belirtiyor.Sair, Rusçaya olan sevgisini de yüreğinde ülkesine getirmiş. Bu yöndeki ilgisi o kadar yoğun ki, Rusça eserleri Arapçaya tercüme de etmiş. Şair Anna Ahmatova ve Marina Tsvetaya’nın eserleri ile çevirilerine başlayan Sair, daha sonra düzyazı eserler çevirmeye başlamış.Doktor Sair, ülkedeki tek devlet yayınevini yönetiyor. 35 cilt halinde çalışmaları bulunuyor. Yayınevindeki makinelerse çatışmaların yaşandığı dönemde dahi durmamış.Yayınevinin Müdür Yardımcısı Muhammed Kasem, “Yılda 250 kitap basıyoruz. Edebiyat, tarih, sanat, teknik bilimler kitapları var. Öğrenciler için ders kitapları ve yardımcı kitaplar basıyoruz. Çeviri edebiyat da yayınevinin üzerinde çalıştığı bir başka alan. Raflarda dünya edebiyatından bütün eserler var” ifadelerini kullanıyor.Bugün Suriye’de Aleksandr Puşkin ve Sergey Yesenin’in eserlerini her ilköğretim öğrencisi biliyor. Rusça ülkedeki eğitim müfredatına dahil. Enstitülerde yeniden Rusça kursları veriliyor. Yayınevi bu durumdan hoşnut, zira birçok kişi artık eserleri orijinal dilinde okuma fırsatı buluyor.Kasem, “Rus edebiyatı, Rus medeniyeti zaten ülkemizde çok popülerdi. İnsanlar bölgemizde, Suriye’de çok uzun zamandan beri Rusça biliyor. Bu sadece şimdi olan bir şey değil. Ancak şimdi elbette bu dile olan ilgi daha da arttı” diyor.Sair’in son çevirisi Vasiliy Grossman’ın ‘Jizn ve Sudba’ (Hayat ve Kader) eseri. Yayınevi şimdilerde sadece Rus klasiklerini değil, çağdaş Rus yazarlarını da inceliyor.

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rusya, suriye, aleksandr puşkin, fyodor dostoyevski, rus edebiyatı, yazar, roman, edebiyat