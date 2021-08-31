https://tr.sputniknews.com/20210831/ukraynali-paralimpik-sporcu-rus-sporcularla-fotograf-cektirmeyi-reddetti-1048473777.html

Ukraynalı paralimpik sporcu, Rus sporcularla fotoğraf çektirmeyi reddetti

Ukraynalı paralimpik sporcu, Rus sporcularla fotoğraf çektirmeyi reddetti

Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 100 metre koşusunda üçüncülüğü elde eden Ukraynalı sporcu İgor Tsvetov, altın ve gümüş madalyanın sahibi olan Rus sporcular... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T12:50+0300

2021-08-31T12:50+0300

2021-08-31T12:49+0300

dünya

rusya

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paralimpik

2020 tokyo paralimpik oyunları

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Ukraynalı atlet Tsvetov, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 100 metre koşusunda altın ve gümüş madalya kazanan Safronov ve Kalaşyan’la fotoğraf çektirmedi.Tsvetov’un geleneğe uymayı reddetmesinin ardından Rus sporcular podyumda ikili olarak poz verdi.Safronov dünya rekoru kırdıSafronov, müsabakada 11.39 saniye ile dünya rekoru kırdı. Kalaşyan da onun 0.36 saniye gerisinde kaldı.Daha önce Ukraynalı atlet Yaroslava Maguçih’in Rus Mariya Lasitskene ile fotoğraf çektirmesi Ukrayna’da infiale yol açmıştı. Bazı basın kuruluşları ve milliyetçiler sporcuyu eleştirmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda fotoğrafın ‘düşman tarafından yürütülen bir özel enformasyon operasyonu’ olabileceği açıklaması yapılmıştı.

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rusya, ukrayna, paralimpik, 2020 tokyo paralimpik oyunları