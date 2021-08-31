Ukraynalı paralimpik sporcu, Rus sporcularla fotoğraf çektirmeyi reddetti

Ukraynalı atlet Tsvetov, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 100 metre koşusunda altın ve gümüş madalya kazanan Safronov ve Kalaşyan’la fotoğraf çektirmedi.Tsvetov’un geleneğe uymayı reddetmesinin ardından Rus sporcular podyumda ikili olarak poz verdi.Safronov dünya rekoru kırdıSafronov, müsabakada 11.39 saniye ile dünya rekoru kırdı. Kalaşyan da onun 0.36 saniye gerisinde kaldı.Daha önce Ukraynalı atlet Yaroslava Maguçih’in Rus Mariya Lasitskene ile fotoğraf çektirmesi Ukrayna’da infiale yol açmıştı. Bazı basın kuruluşları ve milliyetçiler sporcuyu eleştirmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda fotoğrafın ‘düşman tarafından yürütülen bir özel enformasyon operasyonu’ olabileceği açıklaması yapılmıştı.
Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 100 metre koşusunda üçüncülüğü elde eden Ukraynalı sporcu İgor Tsvetov, altın ve gümüş madalyanın sahibi olan Rus sporcular Dmitriy Safronov ve Artem Kalaşyan ile fotoğraf çektirmeyi reddetti.
Ukraynalı atlet Tsvetov, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 100 metre koşusunda altın ve gümüş madalya kazanan Safronov ve Kalaşyan’la fotoğraf çektirmedi.
Tsvetov’un geleneğe uymayı reddetmesinin ardından Rus sporcular podyumda ikili olarak poz verdi.
Safronov dünya rekoru kırdı
Safronov, müsabakada 11.39 saniye ile dünya rekoru kırdı. Kalaşyan da onun 0.36 saniye gerisinde kaldı.
Daha önce Ukraynalı atlet Yaroslava Maguçih’in Rus Mariya Lasitskene ile fotoğraf çektirmesi Ukrayna’da infiale yol açmıştı. Bazı basın kuruluşları ve milliyetçiler sporcuyu eleştirmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda fotoğrafın ‘düşman tarafından yürütülen bir özel enformasyon operasyonu’ olabileceği açıklaması yapılmıştı.