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Ukraynalı paralimpik sporcu, Rus sporcularla fotoğraf çektirmeyi reddetti
Ukraynalı paralimpik sporcu, Rus sporcularla fotoğraf çektirmeyi reddetti
Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 100 metre koşusunda üçüncülüğü elde eden Ukraynalı sporcu İgor Tsvetov, altın ve gümüş madalyanın sahibi olan Rus sporcular... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T12:50+0300
2021-08-31T12:49+0300
dünya
rusya
ukrayna
paralimpik
2020 tokyo paralimpik oyunları
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Ukraynalı atlet Tsvetov, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 100 metre koşusunda altın ve gümüş madalya kazanan Safronov ve Kalaşyan’la fotoğraf çektirmedi.Tsvetov’un geleneğe uymayı reddetmesinin ardından Rus sporcular podyumda ikili olarak poz verdi.Safronov dünya rekoru kırdıSafronov, müsabakada 11.39 saniye ile dünya rekoru kırdı. Kalaşyan da onun 0.36 saniye gerisinde kaldı.Daha önce Ukraynalı atlet Yaroslava Maguçih’in Rus Mariya Lasitskene ile fotoğraf çektirmesi Ukrayna’da infiale yol açmıştı. Bazı basın kuruluşları ve milliyetçiler sporcuyu eleştirmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda fotoğrafın ‘düşman tarafından yürütülen bir özel enformasyon operasyonu’ olabileceği açıklaması yapılmıştı.
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rusya, ukrayna, paralimpik, 2020 tokyo paralimpik oyunları

Ukraynalı paralimpik sporcu, Rus sporcularla fotoğraf çektirmeyi reddetti

12:50 31.08.2021
© zvezdanewsUkraynalı paralimpik sporcu, Rus sporcularla fotoğraf çektirmeyi reddetti
Ukraynalı paralimpik sporcu, Rus sporcularla fotoğraf çektirmeyi reddetti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© zvezdanews
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Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 100 metre koşusunda üçüncülüğü elde eden Ukraynalı sporcu İgor Tsvetov, altın ve gümüş madalyanın sahibi olan Rus sporcular Dmitriy Safronov ve Artem Kalaşyan ile fotoğraf çektirmeyi reddetti.
Ukraynalı atlet Tsvetov, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 100 metre koşusunda altın ve gümüş madalya kazanan Safronov ve Kalaşyan’la fotoğraf çektirmedi.
Tsvetov’un geleneğe uymayı reddetmesinin ardından Rus sporcular podyumda ikili olarak poz verdi.

Safronov dünya rekoru kırdı

Safronov, müsabakada 11.39 saniye ile dünya rekoru kırdı. Kalaşyan da onun 0.36 saniye gerisinde kaldı.
Daha önce Ukraynalı atlet Yaroslava Maguçih’in Rus Mariya Lasitskene ile fotoğraf çektirmesi Ukrayna’da infiale yol açmıştı. Bazı basın kuruluşları ve milliyetçiler sporcuyu eleştirmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda fotoğrafın ‘düşman tarafından yürütülen bir özel enformasyon operasyonu’ olabileceği açıklaması yapılmıştı.
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