Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210901/bakan-gulden-yeni-adli-yil-mesaji-1048503039.html
Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı
Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adli yıl açılışı dolayısıyla paylaştığı mesajda "Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T11:18+0300
2021-09-01T11:18+0300
türkiye
adalet bakanlığı
abdulhamit gül
mesaj
adli yıl açılışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048503007_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_4352b8ce68de0a1bd462a1c20a4fb60a.jpg
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adli yıl açılışına ilişkin olarak bir mesaj yayınladı. Adalet teşkilatı ve yargı camiası için yeni bir adli yıl ve çalışma döneminin başladığını, her adli yıl başında olduğu gibi bugün de heyecanlı, mutlu ve umutlu olduklarını vurgulayan Gül, adliyelerin adalet duygusunun ikametgahı olduğunu söyledi.'Yargının milletin göz bebeği, adaletin mülkün temeli, adaletin temelinin ise insan, insan onuru ve hakkı olduğuna' dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:"İnsan onurunu ve hakkını korumayı, bütün adalet hizmetlerinin en temel misyonu olarak görüyoruz. Bu çerçevede hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile 'güven veren ve erişilebilir adalet' vizyonumuzu ortaya koyduk. Aynı perspektiften doğan İnsan Hakları Eylem Planı ile de ölçülebilir, izlenebilir, somut faaliyetler öngördük. Bugüne kadar, yargıda hedef süre, lekelenmeme hakkı, seri muhakeme, uzlaşma, arabuluculuk, e-Duruşma, e-Tebligat, adli görüşme odaları, savunma hakkının güçlendirilmesi, kesintisiz noterlik hizmetleri gibi pek çok alanda çağın ilerisinde yenilikleri hep birlikte hayata geçirdik.Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öncülüğünde dün olduğu gibi bugün de reform irademizin arkasındayız. Şüphesiz, en iyi reform, en iyi uygulamadır. Türk yargısının insan haklarına dayalı hukuk devleti ilkesinin ışığında, her bir yeniliği en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğine inancım tamdır. Bu vesileyle, ülkemizin her köşesinde milletimize adalet hizmetini sunan bütün hakimlerin, savcıların, avukatların ve çok değerli personelimizin yeni adli yılını kutluyor; 'Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır' anlayışıyla, bu kapıya başvuran herkesin gecikmeksizin adalete erişeceği bir yıl olmasını diliyorum. 2021-2022 Adli Yılı, ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olsun."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048503007_59:0:991:699_1920x0_80_0_0_25418d93ccf8fb2ae8d109e32d09b938.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adalet bakanlığı, abdulhamit gül, mesaj, adli yıl açılışı

Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı

11:18 01.09.2021
© Fotoğraf : Adalet BakanlığıAbdulhamit Gül
Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Fotoğraf : Adalet Bakanlığı
Abone ol
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adli yıl açılışı dolayısıyla paylaştığı mesajda "Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adli yıl açılışına ilişkin olarak bir mesaj yayınladı. Adalet teşkilatı ve yargı camiası için yeni bir adli yıl ve çalışma döneminin başladığını, her adli yıl başında olduğu gibi bugün de heyecanlı, mutlu ve umutlu olduklarını vurgulayan Gül, adliyelerin adalet duygusunun ikametgahı olduğunu söyledi.
'Yargının milletin göz bebeği, adaletin mülkün temeli, adaletin temelinin ise insan, insan onuru ve hakkı olduğuna' dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:
"İnsan onurunu ve hakkını korumayı, bütün adalet hizmetlerinin en temel misyonu olarak görüyoruz. Bu çerçevede hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile 'güven veren ve erişilebilir adalet' vizyonumuzu ortaya koyduk. Aynı perspektiften doğan İnsan Hakları Eylem Planı ile de ölçülebilir, izlenebilir, somut faaliyetler öngördük. Bugüne kadar, yargıda hedef süre, lekelenmeme hakkı, seri muhakeme, uzlaşma, arabuluculuk, e-Duruşma, e-Tebligat, adli görüşme odaları, savunma hakkının güçlendirilmesi, kesintisiz noterlik hizmetleri gibi pek çok alanda çağın ilerisinde yenilikleri hep birlikte hayata geçirdik.
Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öncülüğünde dün olduğu gibi bugün de reform irademizin arkasındayız. Şüphesiz, en iyi reform, en iyi uygulamadır. Türk yargısının insan haklarına dayalı hukuk devleti ilkesinin ışığında, her bir yeniliği en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğine inancım tamdır.
Bu vesileyle, ülkemizin her köşesinde milletimize adalet hizmetini sunan bütün hakimlerin, savcıların, avukatların ve çok değerli personelimizin yeni adli yılını kutluyor; 'Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır' anlayışıyla, bu kapıya başvuran herkesin gecikmeksizin adalete erişeceği bir yıl olmasını diliyorum. 2021-2022 Adli Yılı, ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olsun."
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:12Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gözmen: Deride sipariş var, çalışacak eleman yok
12:10Leylekler 10 gün erken göç etti: Uzmanlardan 'Kış çok sert geçecek' uyarısı
12:08Afganistan gazisi emekli albay: SSCB'nin çekilme süreci organizeydi, ABD ise kaos yarattı
11:57Kravatlı simitçi: Sıcak havada takım elbise çok terletse de şıklığımdan taviz vermiyorum
11:55Bakan Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor
11:47HDP'li Sürücü, Said Nursi'nin kaldığı odanın müzeye çevirilmesini istedi
11:46İstanbul'da rekor su tüketimi
11:42Bakan Kasapoğlu, Türkiye TS Basketbol Milli Takımı'yla konuştu: Sizinle gurur duymaya devam edeceğiz
11:27Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği
11:25Google, çalışanları için evden çalışma seçeneğini bir yıl uzattı
11:18Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı
11:01İstanbul'da kara sinek artışı: 'İlaca dirençli olanlar çıkabilir'
10:48Fatih Altaylı: Bu ülkede büyük çoğunluk tüm uğraşlara rağmen nankör değil
10:44Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi: Taliban, Pençşir direniş grubunun liderini öldürmek istiyor
10:38'Kızlar okumaz' denilerek okuldan alınan Ayşe Kaplan 58 yaşında lise diplomasını aldı
10:24Adıyaman'da 166 ev karantinaya alındı
10:19Merkel: Adınız 'Klaus' veya 'Erika' olmasa bile Alman olabilirsiniz
10:13ABD ordusu, 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan çevirmeni geride bıraktı: 'Beni burada unutmayın'
10:12Nagehan Alçı: Erdoğan'dan bir kez daha 14 general için af yetkisini kullanmasını istirham ediyorum
10:03Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü