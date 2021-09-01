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https://tr.sputniknews.com/20210901/filenin-sultanlarinin-rakibi-belli-oldu-1048529287.html
'Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
'Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalindeki rakibi Sırbistan oldu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T23:02+0300
2021-09-01T23:02+0300
2021-09-01T23:04+0300
yaşam
türkiye
sırbistan
voleybol
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti.Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu.Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak.2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.
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'Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu 23:02 01.09.2021 (güncellendi: 23:04 01.09.2021)
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalindeki rakibi Sırbistan oldu.
Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti.
Çeyrek finalde
Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.
Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.
Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak.
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.