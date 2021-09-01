https://tr.sputniknews.com/20210901/iki-cocuk-acik-bagajda-yolculuk-yapti--1048505416.html

İki çocuk açık bagajda yolculuk yaptı

İki çocuk açık bagajda yolculuk yaptı

Erzurum'da iki çocuğun otomobil bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T12:23+0300

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türkiye

erzurum

çocuk

bagaj

tortum

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Erzurum'da, Tortum- Uzundere karayolunda otomobilin, değnekle kapağı açık kalması sağlanan bagajında oturup seyahat eden 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.Yaklaşık 80 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra köy yoluna döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

türkiye

erzurum

tortum

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erzurum, çocuk, bagaj, tortum