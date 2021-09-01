İki çocuk açık bagajda yolculuk yaptı

Erzurum'da, Tortum- Uzundere karayolunda otomobilin, değnekle kapağı açık kalması sağlanan bagajında oturup seyahat eden 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.Yaklaşık 80 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra köy yoluna döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.
Erzurum'da iki çocuğun otomobil bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.
Erzurum'da, Tortum- Uzundere karayolunda otomobilin, değnekle kapağı açık kalması sağlanan bagajında oturup seyahat eden 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
Yaklaşık 80 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra köy yoluna döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.