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Kamyondaki çimento torbalarının altından 78 sığınmacı çıktı
Kamyondaki çimento torbalarının altından 78 sığınmacı çıktı
Van'ın Gevaş ilçesindeki Balaban jandarma kontrol noktasında durdurulan kamyonun kasasındaki çimento torbalarının altındaki oluşturulan bölmede Afganistan... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T23:21+0300
2021-09-01T23:21+0300
2021-09-01T23:21+0300
türkiye
van
sığınmacı
sığınmacı krizi
gevaş
çimento
afgan sığınmacı
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Sığınmacılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, araç şoförü H.T. gözaltına alındı. H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Sığınmacılar ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.
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van, sığınmacı, sığınmacı krizi, gevaş, çimento, afgan sığınmacı
Kamyondaki çimento torbalarının altından 78 sığınmacı çıktı
Van'ın Gevaş ilçesindeki Balaban jandarma kontrol noktasında durdurulan kamyonun kasasındaki çimento torbalarının altındaki oluşturulan bölmede Afganistan uyruklu 78 sığınmacı çıktı.
Sığınmacılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, araç şoförü H.T. gözaltına alındı.
H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sığınmacılar ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.