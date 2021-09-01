https://tr.sputniknews.com/20210901/leylekler-10-gun-erken-goc-etti-uzmanlardan-kis-cok-sert-gececek-uyarisi-1048504754.html

Leylekler 10 gün erken göç etti: Uzmanlardan 'Kış çok sert geçecek' uyarısı

Leylekler 10 gün erken göç etti: Uzmanlardan 'Kış çok sert geçecek' uyarısı

Yaz aylarının son sıcak günleri yaşanırken kış aylarının çetin geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Leyleklerin bu yılki göç takvimini analiz eden ve ‘Bunu ilk... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T12:10+0300

2021-09-01T12:10+0300

2021-09-01T12:11+0300

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leylek

okan bozyurt

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Orman yangınları ve sellerle kendini hatırlatmaya başlayan iklim krizi, Türkiye olarak içerisinde bulunduğumuz coğrafi kuşağın ‘alışkanlıklarını’ ve ‘zamanlamasını’ da değiştiriyor.Yazların daha uzun ve kurak kışların ise daha kısa ve sert geçeceğine ilişkin birçok akademik çalışma var. Onlardan sonuncusuna ise Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi İklim Bilimci Okan Bozyurt bizzat tanıklık etti.Posta gazetesinde yer alan habere göre, 16 Ağustos günü Bursa'da, gökyüzünde leylekleri göçederken gördüğünü ve bunu 'korkutucu' bularak araştırdığını belirten İklim Bilimci Okan Bozyurt "İlginç olan leyleklerin göç etmesi değil göç ettikleri tarihti" diye konuştu.Leyleklerin bir hayli erken göç ettiklerini belirten Bozyurt, "Normalde leylekler ülkemizden 26 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında geçerler. Ama bu yıl olması gerekenden ez az 10 gün önce göç ettiler. Bu bize birçok şeyin göstergesi" dedi.Daha önce bir akademisyen arkadaşı ile birlikte leyleklerin göç yollarını ve göç takvimini çalıştıklarını anlatan Bozyurtşunları söyledi:‘Veri tutulan tarihten itibaren ilk kez’Leylek göçlerinin takvimi ile ilgili 1979 yılından beri verilerin tutulduğunu belirten Bozyurt, "Hiçbir zaman bu seneki kadar erken göç ettiklerini görmedik. Daha doğrusu tespit etmedik. Bu sene özellikle Kuzey Yarımküre'de özellikle Kuzey ve Orta Avrupa'da çok şiddetli kış koşullarının ben yaşanacağını şimdiden öngörebiliyorum" dedi.'Kış çok sert geçecek’ öngörüsü için sadece leylek göçlerine bakarak yorum yapmanın yeterli olmayacağını belirten Bozyurt şu tespitlerde bulundu:İklim bilimcilerin leylekler başta olmak üzere; kırlangıç, turna, ren geyiği gibi hayvanların göç davranışlarını her yıl dikkatle izlediğini hatırlatan Bozyurt “Ama şunu söyleyebilirim tekrar önümüzdeki kış gerçekten çetin şartlar bizleri bekliyor. Üşümeye hazır olalım” diye konuştu.

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türkiye, iklim değişikliği, yaz, göç, kış, afyon kocatepe üniversitesi, leylek, okan bozyurt