https://tr.sputniknews.com/20210902/cavusoglu-cumhurbaskani-erdogana-sarilan-mina-ile-sirbistanda-bir-araya-geldi-1048536971.html

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan Mina ile Sırbistan'da bir araya geldi

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan Mina ile Sırbistan'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde de temaslarını sürdürürken, Bakan Çavuşoğlu, temasları sırasında 4 yıl önce... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T08:29+0300

2021-09-02T08:29+0300

2021-09-02T08:28+0300

yaşam

recep tayyip erdoğan

mevlüt çavuşoğlu

sırbistan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce Sırbistan ziyaretine gitmiş, Mina Redžovič isimli küçük kız boynuna sarılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 yılında Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde Boşnak Milli Konseyi’ni (BNV) ziyaretinde konsey binasına gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Mina ile fotoğraf çektirmişti. O günkü fotoğrafında gözyaşı döken küçük Mina, yıllar sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sırbistan ziyaretinde yeniden görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 4 yıl önceki Sırbistan ziyaretinde boynuna sarılan Mina Redžovič bu kez, Yeni Pazar'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile karşılaştı. Çavuşoğlu, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafın altına "Kocaman genç bir kız olmuş. Rabbim bahtını açık, ömrünü hayırlı eylesin" notunu düştü.

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recep tayyip erdoğan, mevlüt çavuşoğlu, sırbistan