https://tr.sputniknews.com/20210902/defne-samyeli-koronaviruse-yakalandi-1048554875.html

Defne Samyeli koronavirüse yakalandı

Defne Samyeli koronavirüse yakalandı

Eski haber spikeri ve şarkıcı Defne Samyeli, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Samyeli," Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T17:05+0300

2021-09-02T17:05+0300

2021-09-02T17:05+0300

koronavirüs

defne samyeli

koronavirüs

kovid-19

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Eski haber spikeri ve şarkıcı Defne Samyeli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.Instagram hesabından açıklama yapan Samyeli, şu ifadeleri kullandı:Şu an karantinada olduğunu ifade eden şarkıcı, iki gün sonra gerçekleşmesi planlanan konserinin de bu nedenle iptal edildiğini söyledi.

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defne samyeli, koronavirüs, kovid-19