Defne Samyeli koronavirüse yakalandı

Eski haber spikeri ve şarkıcı Defne Samyeli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.Instagram hesabından açıklama yapan Samyeli, şu ifadeleri kullandı:Şu an karantinada olduğunu ifade eden şarkıcı, iki gün sonra gerçekleşmesi planlanan konserinin de bu nedenle iptal edildiğini söyledi.
Eski haber spikeri ve şarkıcı Defne Samyeli, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Samyeli," Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik" dedi.
Eski haber spikeri ve şarkıcı Defne Samyeli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
Instagram hesabından açıklama yapan Samyeli, şu ifadeleri kullandı:
"Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum."
Şu an karantinada olduğunu ifade eden şarkıcı, iki gün sonra gerçekleşmesi planlanan konserinin de bu nedenle iptal edildiğini söyledi.