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Fenerbahçe transferi açıkladı
Fenerbahçe transferi açıkladı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T19:24+0300
2021-09-02T19:24+0300
2021-09-02T19:27+0300
türkiye
fenerbahçe
transfer
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Fenerbahçe, Alman futbolcu Mergim Bersiha'yı transfer ettiğini duyurdu.Salzburg'da geçen sezon 42 maçta ve 22 gol, 14 asistlik performans sergileyen Mergim Berisha bu yıldan itibaren Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha’yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha’ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Mergim Berisha" denildi.
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fenerbahçe, transfer
Fenerbahçe transferi açıkladı 19:24 02.09.2021 (güncellendi: 19:27 02.09.2021)
Fenerbahçe Spor Kulübü, Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Alman futbolcu Mergim Bersiha'yı transfer ettiğini duyurdu.
Salzburg'da geçen sezon 42 maçta ve 22 gol, 14 asistlik performans sergileyen Mergim Berisha bu yıldan itibaren Fenerbahçe forması giyecek.
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada,
"Kulübümüz, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha’yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha’ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Mergim Berisha" denildi.