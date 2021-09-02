https://tr.sputniknews.com/20210902/fenerbahce-transferi-acikladi-1048558384.html

Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T19:24+0300

2021-09-02T19:24+0300

2021-09-02T19:27+0300

türkiye

fenerbahçe

transfer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048476386_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_e0a0e5516645d72631b8192440da132a.jpg

Fenerbahçe, Alman futbolcu Mergim Bersiha'yı transfer ettiğini duyurdu.Salzburg'da geçen sezon 42 maçta ve 22 gol, 14 asistlik performans sergileyen Mergim Berisha bu yıldan itibaren Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha’yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha’ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Mergim Berisha" denildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, transfer