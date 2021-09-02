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Koronavirüs Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T09:15+0300
2021-09-02T09:15+0300
2021-09-02T09:15+0300
koronavirüs
yök
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erol özvar
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında eğitim gündemiyle toplanıyor.Toplantıya Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.Sağlık Bakanlığı'nda saat 16.30'da başlayacak toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirilecek.Toplantının ardından basın açıklaması yapılacak.
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yök, mahmut özer, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs bilim kurulu, erol özvar
Koronavirüs Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında eğitim gündemiyle toplanıyor.
Toplantıya Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da
katılacak
.
Sağlık Bakanlığı'nda saat 16.30'da başlayacak toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirilecek.
Toplantının ardından basın açıklaması yapılacak.