https://tr.sputniknews.com/20210902/koronaviruse-karsi-yeni-tedbirler-masada-1048537579.html

Koronavirüse karşı yeni tedbirler masada

Koronavirüse karşı yeni tedbirler masada

Koronavirüs tedbirlerinin sonbahar ile birlikte tekrar sıkılaştırılması için adımlar atılmaya başlandı. Yeni tedbirlerin eylül ayının ikinci yarısından sonra... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T09:27+0300

2021-09-02T09:27+0300

2021-09-02T09:27+0300

koronavirüs

türkiye

sonbahar

vaka

koronavirüs

koronavirüs bilim kurulu

sosyal mesafe

pcr

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048537554_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_f1695cb4391f6b68cf7aba665f6a41e3.jpg

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin, sonbaharla birlikte yeniden sıkılaştırılması için çalışmalar başladı.Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek.Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğun bakım doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını artıracağı öngörülüyor.Tartışılan yeni önlemler ana hatlarıyla şöyle:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, sonbahar, vaka, koronavirüs, koronavirüs bilim kurulu, sosyal mesafe, pcr, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri