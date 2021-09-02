Koronavirüse karşı yeni tedbirler masada

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin, sonbaharla birlikte yeniden sıkılaştırılması için çalışmalar başladı.Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek.Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğun bakım doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını artıracağı öngörülüyor.Tartışılan yeni önlemler ana hatlarıyla şöyle:
Koronavirüs tedbirlerinin sonbahar ile birlikte tekrar sıkılaştırılması için adımlar atılmaya başlandı. Yeni tedbirlerin eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı ifade edilirken, lokanta-kafe ve AVM'ler gibi kapalı mekanlar ile kamu kurumlarına girişlerle ilgili bir dizi önlem gündemde.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin, sonbaharla birlikte yeniden sıkılaştırılması için çalışmalar başladı.
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek.
Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğunbakım doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.
Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCRuygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını artıracağı öngörülüyor.
Tartışılan yeni önlemler ana hatlarıyla şöyle:
Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM’lerin de bu kapsama alınması bulunuyor.
Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için ‘ikili’ uygulamalar öngörülüyor.
Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor.
Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor.