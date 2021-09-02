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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210902/orman-genel-mudurlugu-bugun-cikan-11-yanginin-9unu-kontrol-altina-aldik-1048534517.html
Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 11 yangının 9’unu kontrol altına aldık
Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 11 yangının 9’unu kontrol altına aldık
Orman Genel Müdürlüğü, çarşamba günü ülke genelinde çıkan 11 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T03:04+0300
2021-09-02T03:04+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
türkiye
orman yangını
orman genel müdürlüğü
tarım ve orman bakanlığı
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Orman Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün çıkan 11 yangının 9’unu kontrol altına aldık. Orman yangınlarıyla mücadelemiz aralıksız olarak devam ediyor. Orman kahramanları, Bingöl Yayladere ve Sarıtosun, Bitlis Merkez ve Buzlupınar’da devam eden yangınları söndürmek için alevlerle savaşıyor” ifadelerine yer verdi.1 Eylül itibarıyla 11 orman yangınından 9’unun kontrol altına alındığı belirtilen paylaşımda, İstanbul, Bursa, Edirne, Antalya, Adana, Çanakkale, Muğla ve Hatay’da yangınların kontrol altında olduğu, Elazığ ve Tunceli’de ise yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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türkiye, orman yangını, orman genel müdürlüğü, tarım ve orman bakanlığı

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 11 yangının 9’unu kontrol altına aldık

03:04 02.09.2021
© İHA / Hasan YiğenManisa - orman yangını
Manisa - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© İHA / Hasan Yiğen
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Orman Genel Müdürlüğü, çarşamba günü ülke genelinde çıkan 11 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün çıkan 11 yangının 9’unu kontrol altına aldık. Orman yangınlarıyla mücadelemiz aralıksız olarak devam ediyor. Orman kahramanları, Bingöl Yayladere ve Sarıtosun, Bitlis Merkez ve Buzlupınar’da devam eden yangınları söndürmek için alevlerle savaşıyor” ifadelerine yer verdi.
1 Eylül itibarıyla 11 orman yangınından 9’unun kontrol altına alındığı belirtilen paylaşımda, İstanbul, Bursa, Edirne, Antalya, Adana, Çanakkale, Muğla ve Hatay’da yangınların kontrol altında olduğu, Elazığ ve Tunceli’de ise yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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