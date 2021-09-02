TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 11 yangının 9’unu kontrol altına aldık
© İHA / Hasan YiğenManisa - orman yangını
© İHA / Hasan Yiğen
Orman Genel Müdürlüğü, çarşamba günü ülke genelinde çıkan 11 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün çıkan 11 yangının 9’unu kontrol altına aldık. Orman yangınlarıyla mücadelemiz aralıksız olarak devam ediyor. Orman kahramanları, Bingöl Yayladere ve Sarıtosun, Bitlis Merkez ve Buzlupınar’da devam eden yangınları söndürmek için alevlerle savaşıyor” ifadelerine yer verdi.
1 Eylül itibarıyla 11 orman yangınından 9’unun kontrol altına alındığı belirtilen paylaşımda, İstanbul, Bursa, Edirne, Antalya, Adana, Çanakkale, Muğla ve Hatay’da yangınların kontrol altında olduğu, Elazığ ve Tunceli’de ise yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Orman yangınlarıyla mücadelemiz aralıksız olarak devam ediyor.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 1, 2021
Bugün çıkan 11 yangınının 9’unu kontrol altına aldık. #OrmanınKahramanları,
📍 Bingöl / Yayladere – Sarıtosun
📍 Bitlis / Merkez – Buzlupınar’da devam eden yangınları söndürmek için alevlerle savaşıyor. pic.twitter.com/vMT7utcOfV