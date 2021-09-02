https://tr.sputniknews.com/20210902/orman-genel-mudurlugu-bugun-cikan-11-yanginin-9unu-kontrol-altina-aldik-1048534517.html

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 11 yangının 9’unu kontrol altına aldık

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 11 yangının 9’unu kontrol altına aldık

Orman Genel Müdürlüğü, çarşamba günü ülke genelinde çıkan 11 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T03:04+0300

2021-09-02T03:04+0300

2021-09-02T03:04+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

türkiye

orman yangını

orman genel müdürlüğü

tarım ve orman bakanlığı

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Orman Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün çıkan 11 yangının 9’unu kontrol altına aldık. Orman yangınlarıyla mücadelemiz aralıksız olarak devam ediyor. Orman kahramanları, Bingöl Yayladere ve Sarıtosun, Bitlis Merkez ve Buzlupınar’da devam eden yangınları söndürmek için alevlerle savaşıyor” ifadelerine yer verdi.1 Eylül itibarıyla 11 orman yangınından 9’unun kontrol altına alındığı belirtilen paylaşımda, İstanbul, Bursa, Edirne, Antalya, Adana, Çanakkale, Muğla ve Hatay’da yangınların kontrol altında olduğu, Elazığ ve Tunceli’de ise yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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2021

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türkiye, orman yangını, orman genel müdürlüğü, tarım ve orman bakanlığı