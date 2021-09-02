https://tr.sputniknews.com/20210902/rusya-savunma-bakanligi-yasadisi-silahli-gruplar-halepte-suriye-ordusuna-3-kez-ates-acti-1048533904.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Yasadışı silahlı gruplar Halep'te Suriye ordusuna 3 kez ateş açtı

Rusya Savunma Bakanlığı: Yasadışı silahlı gruplar Halep'te Suriye ordusuna 3 kez ateş açtı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, yasadışı silahlı grupların Halep'te Suriye ordusu birliklerine 3 kez ateş açtığını bildirdi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T01:59+0300

2021-09-02T01:59+0300

2021-09-02T02:01+0300

savunma

rusya

suriye

el nusra

halep

saldırı

idlib

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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki gelişmelere dair bilgilendirmede bulundu.Kulit, dün düzenlediği basın toplantısında, yasadışı silahlı grupların Halep vilayetindeki Suriye ordusu mevzilerine 3 saldırı düzenlediğini kaydetti.Yetkili, "Halep'in Tel Rıfat ilçesinde, yasadışı silahlı gruplara bağlı militanlar tarafından Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine yönelik 3 havan toplu saldırı kaydedildi" ifadelerini kullandı.Öte yandan El Nusra örgütünün İdlib gerilimi azaltma bölgesinde son 24 saatte 23 saldırı düzenlediği bilgisini paylaşan Kulit, İdlib vilayetinde 10, Lazkiye'de 10 ve Halep'te 3 saldırı kaydedildiğini aktardı.Şam ise, sözgelimi bölgelerde 20 ayrı saldırı kaydettiklerini bildirdi.Kulit, ayrıca Rus askeri polisi birimlerinin Halep vilayetinde devriye faaliyetlerini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

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rusya, suriye, el nusra, halep, saldırı, idlib