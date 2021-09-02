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Yeni spor yasası geliyor: Başkanlar borçlarından sorumlu olacak
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Yeni spor yasası geliyor: Başkanlar borçlarından sorumlu olacak
Yeni spor yasası geliyor: Başkanlar borçlarından sorumlu olacak
AK Parti yeni spor yasasının hazırlıklarına başladı. Üzerinde çalışılan taslağa göre, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T14:05+0300
2021-09-02T14:14+0300
türkiye
spor
ak parti
recep tayyip erdoğan
türkiye futbol federasyonu (tff)
gençlik ve spor bakanlığı
kulüpler birliği vakfı
başkan
ahmet ağaoğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni spor yasası talimat verdiği belirtildi.TRT’nin aktardığına göre AK Parti'de yeni spor yasası için kollar sıvandı. Taslak metin üzerinde çalışmalar hızlandırıldı.AK Partili kurmaylar, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile gerçekleştirilen toplantıda, Ağaoğlu'nun görüş ve önerilerini not aldı. İzlenecek yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.Şirket mantığı ile yönetilecekYeni yasaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Kulüplerin dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenmesi öngörülüyor.Edinilen bilgiye göre, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüplerin denetlenmesine destek verdiklerini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getirdi.Spor yasası, Meclis'in yeni yasama yılındaki öncelikli başlıklardan biri olacak. Gelecek günlerde kulüplerin ve ilgili kuruluşların temsilcileriyle toplantılar devam edecek.Üzerinde çalışılan taslağa göre, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak.Menajerlik sistemine düzenlemeKulüplerin borçlandırılmasına sınırlama getirilecek. TFF'ye bağlı kurullar yeniden düzenlenecek. Menajerlik sistemine yeni bir düzenleme getirilecek.Çalışmalar olgunlaştırıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
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spor, ak parti, recep tayyip erdoğan, türkiye futbol federasyonu (tff), gençlik ve spor bakanlığı, kulüpler birliği vakfı, başkan, ahmet ağaoğlu

Yeni spor yasası geliyor: Başkanlar borçlarından sorumlu olacak

14:05 02.09.2021 (güncellendi: 14:14 02.09.2021)
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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AK Parti yeni spor yasasının hazırlıklarına başladı. Üzerinde çalışılan taslağa göre, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak. Kulüpler dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni spor yasası talimat verdiği belirtildi.
TRT’nin aktardığına göre AK Parti'de yeni spor yasası için kollar sıvandı. Taslak metin üzerinde çalışmalar hızlandırıldı.
AK Partili kurmaylar, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile gerçekleştirilen toplantıda, Ağaoğlu'nun görüş ve önerilerini not aldı. İzlenecek yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Şirket mantığı ile yönetilecek

Yeni yasaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Kulüplerin dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenmesi öngörülüyor.
Edinilen bilgiye göre, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüplerin denetlenmesine destek verdiklerini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getirdi.
Spor yasası, Meclis'in yeni yasama yılındaki öncelikli başlıklardan biri olacak. Gelecek günlerde kulüplerin ve ilgili kuruluşların temsilcileriyle toplantılar devam edecek.
Üzerinde çalışılan taslağa göre, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak.

Menajerlik sistemine düzenleme

Kulüplerin borçlandırılmasına sınırlama getirilecek. TFF'ye bağlı kurullar yeniden düzenlenecek. Menajerlik sistemine yeni bir düzenleme getirilecek.
Çalışmalar olgunlaştırıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
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