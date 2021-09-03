Arabuluculukta çözülen dosya sayısı 1.5 milyonu aştı

İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 189 bin 956 dosyadan 706 bin 311'i anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 59 oldu. Üstelik bu dosyalar ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu. Ticari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 342 bin 16 dosyadan 181 bin 111'i anlaşma ile sonuçlandı ve yüzde 53 başarı oranına ulaşıldı. Arabulucular, bu dosyalarda ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede tarafları uzlaştırdı. Tüketici uyuşmazlıklarında da uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'ten bugüne kadar 68 bin 911 dosya arabulucuya gitti ve bu dosyalardan 37 bin 602'si çözüme kavuştu. Bu dosyalarda ortalama 10 günde uzlaşma sağlandı, başarı oranı ise yüzde 54 oldu. İhtiyari arabuluculukta da müzakeresi tamamlanan 592 bin 474 dosyadan 582 bin 414 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananlar arasında anlaşma oranı yüzde 98 oldu.