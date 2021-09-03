Bisikletle takip ettiği kadının kolyesini çaldı: ‘Ne çekiyorsunuz, adamı mı öldürdük’

Adana’da meydana gelen olayda iddiaya göre, markete gitmek için evden çıkan Leyla Gül’ü, bisikletli bir kişi takip etmeye başladı. Yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bisikletli genç, kadının boynundaki altın kolyeyi çalıp kaçtı.Kadın, çığlık atarak kapkaççının peşinden koştu ancak yakalayamadı. Bisikletli kapkaççı ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Bu anlar sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Bölgedeki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin, benzer suçlardan kaydı bulunan Mehmet Ali Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheli, aynı mahalledeki evine yapılan baskında yakalandı. Polis kolyeyi bir evin bahçesinde buldu.Emniyete götürülen zanlının ifadesinde, paraya ihtiyacı olduğunu, kapkaçı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?” dedi.Mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali Ç. tutuklandı. Altın kolye ise Leyla Gül’e teslim edildi.
Adana’da bir kişinin, bisikletle takip ettiği kadının kolyesini boynundan alıp kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?” dedi.
Adana’da meydana gelen olayda iddiaya göre, markete gitmek için evden çıkan Leyla Gül’ü, bisikletli bir kişi takip etmeye başladı. Yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bisikletli genç, kadının boynundaki altın kolyeyi çalıp kaçtı.
Kadın, çığlık atarak kapkaççının peşinden koştu ancak yakalayamadı. Bisikletli kapkaççı ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Bu anlar sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bölgedeki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin, benzer suçlardan kaydı bulunan Mehmet Ali Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheli, aynı mahalledeki evine yapılan baskında yakalandı. Polis kolyeyi bir evin bahçesinde buldu.
Emniyete götürülen zanlının ifadesinde, paraya ihtiyacı olduğunu, kapkaçı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?” dedi.
Mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali Ç. tutuklandı. Altın kolye ise Leyla Gül’e teslim edildi.