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https://tr.sputniknews.com/20210903/daireden-ucuza-ada-iskoc-adasi-50-bin-sterlin-karsiliginda-satisa-cikti-1048589719.html
Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı
Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı
Britanya adasının kuzey batısında yer alan Càrn Deas adası, 50 bin sterline (575 bin TL) satışa çıktı. 89 bin metrekare büyüklüğe sahip olan ada, Londra’daki... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T17:38+0300
2021-09-03T17:38+0300
londra
britanya
càrn deas adası
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Britanya adasının kuzey batısında yer alan Càrn Deas adası satışa çıkarıldı.Adaya en yakın yerleşim yeri ise, 6 kilometre uzakta bulunan Kuzey İskoçya'daki Ross and Cromarty bölgesinde yer alan yaklaşık bin 500 nüfuslu Ullapool köyü.NTV'nin aktardığına göre 89 bin metrekarelik büyüklüğüyle İskoç takımadalarından biri olan adayı satışa çıkaran şirket, adayı “Càrn Deas'ın harikası, bozulmamış doğal güzelliğinde yatıyor” ifadeleriyle tanıttı.Şirket, ada ile ilgili, “Burada gerçeklerden gerçekten kaçabilir, derin bir nefes alabilir ve doğanın sunduğu şeylerin tadını çıkarabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.Ada ile ilgili metinde, ”Kamp yapmak ve denizden yakaladıklarınızla yaşamak, gündüz yüzmek, kanoyla gezmek veya yelken açmak, geceleri kirlenmemiş devasa gökyüzünün tadını çıkarmak için güzel bir yer” denildi.Adada herhangi bir yapının bulunmadığı aktarılırken, otel yapılmasına izin verilmeyeceği, en fazla bir kabin benzeri yapının inşa edilebileceği belirtildi.89 bin metrekare büyüklüğe sahip olan ada, Londra’daki bir daireden daha ucuz olduğu bildirildi.Daha önce, İskoç hükümetinin, kırsal nüfus düşüşünü önleme planları kapsamında, adalarda kalmaları veya adalara taşınmaları için insanlara 50 bin sterline kadar teklif vereceği ifade edilmişti.
londra
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londra, britanya, càrn deas adası

Daireden ucuza ada: İskoç adası 50 bin sterlin karşılığında satışa çıktı

17:38 03.09.2021
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Britanya adasının kuzey batısında yer alan Càrn Deas adası, 50 bin sterline (575 bin TL) satışa çıktı. 89 bin metrekare büyüklüğe sahip olan ada, Londra’daki bir daireden daha ucuza satışa sunuldu.
Britanya adasının kuzey batısında yer alan Càrn Deas adası satışa çıkarıldı.
Adaya en yakın yerleşim yeri ise, 6 kilometre uzakta bulunan Kuzey İskoçya'daki Ross and Cromarty bölgesinde yer alan yaklaşık bin 500 nüfuslu Ullapool köyü.
NTV'nin aktardığına göre 89 bin metrekarelik büyüklüğüyle İskoç takımadalarından biri olan adayı satışa çıkaran şirket, adayı “Càrn Deas'ın harikası, bozulmamış doğal güzelliğinde yatıyor” ifadeleriyle tanıttı.
Şirket, ada ile ilgili, “Burada gerçeklerden gerçekten kaçabilir, derin bir nefes alabilir ve doğanın sunduğu şeylerin tadını çıkarabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.
Ada ile ilgili metinde, ”Kamp yapmak ve denizden yakaladıklarınızla yaşamak, gündüz yüzmek, kanoyla gezmek veya yelken açmak, geceleri kirlenmemiş devasa gökyüzünün tadını çıkarmak için güzel bir yer” denildi.
Adada herhangi bir yapının bulunmadığı aktarılırken, otel yapılmasına izin verilmeyeceği, en fazla bir kabin benzeri yapının inşa edilebileceği belirtildi.
89 bin metrekare büyüklüğe sahip olan ada, Londra’daki bir daireden daha ucuz olduğu bildirildi.
Daha önce, İskoç hükümetinin, kırsal nüfus düşüşünü önleme planları kapsamında, adalarda kalmaları veya adalara taşınmaları için insanlara 50 bin sterline kadar teklif vereceği ifade edilmişti.
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