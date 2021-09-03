Helsinki Belediye Başkanına göre iş gücü sıkıntısının nedeni Fincenin zorluğu: İngilizce konuşalım

Vartiainen, başkent Helsinki'ye gelen kalifiye işçilerin ülkede çalışmaya devam etmemelerinin en büyük sebebinin Fince öğrenmenin zorluğu olduğunu belirtti. Vartiainen, "Çok sayıda yüksek vasıflı uluslararası işçi, dilsel zorluklar nedeniyle başkentten kaçıyor" dedi. Bu nedenle Helsinki'nin İngilizce konuşulan bir şehre dönüşmesi gerektiğini savunan Vartiainen, gelen yabancıların Finlandiya'nın öğrenilmesi zor iki ana resmi dili olan Fince veya İsveççe konuşmak zorunda kalmaması gerektiğini söyledi. Vartiainen, Helsinki'nin Monocle dergisinin Haziran 2021 sıralamasında yaşam kalitesi açısından dünyanın en iyi şehri sıralamasında en üst sıralarda yer almasına rağmen, şehrin ve ülkenin yabancı profesyonelleri çekme ve tutma çabalarının 'korkunç bir başarısızlıkla' sonuçlandığını ifade etti. Finlandiya geçen yıl iş gücü sıkıntısı nedeniyle, yabancı işlere aileleriyle birlikte ülkeye davet etmiş, 90 gün deneme süresi sunmuştu. Ancak hükümetin verilerine göre, Finlandiya'daki yabancı öğrencilerin yüzde 36'sından fazlası mezun olduktan sonraki bir yıl içinde ülkeden ayrıldı. Ülkeden ayrılanlarının çoğu, gerekçe olarak yüksek vergilendirme ve dil zorluklarına işaret ediyor. Fince'de 15 farklı isim hali bulunuyor. The Guardian'a göre Finlandiya'da birçok şirket çalışanların Fince ve İsveçce bilmesini zorunlu kılıyor.
Helsinki Belediye Başkanı Juhana Vartiainen, başkentin İngilizce konuşulan bir şehir olması gerektiğini çünkü dillerinin yabancıların öğrenmesi için çok zor olduğunu söyledi.
Vartiainen, başkent Helsinki'ye gelen kalifiye işçilerin ülkede çalışmaya devam etmemelerinin en büyük sebebinin Fince öğrenmenin zorluğu olduğunu belirtti.
Vartiainen, "Çok sayıda yüksek vasıflı uluslararası işçi, dilsel zorluklar nedeniyle başkentten kaçıyor" dedi.
Bu nedenle Helsinki'nin İngilizce konuşulan bir şehre dönüşmesi gerektiğini savunan Vartiainen, gelen yabancıların Finlandiya'nın öğrenilmesi zor iki ana resmi dili olan Fince veya İsveççe konuşmak zorunda kalmaması gerektiğini söyledi.
Vartiainen, Helsinki'nin Monocle dergisinin Haziran 2021 sıralamasında yaşam kalitesi açısından dünyanın en iyi şehri sıralamasında en üst sıralarda yer almasına rağmen, şehrin ve ülkenin yabancı profesyonelleri çekme ve tutma çabalarının 'korkunç bir başarısızlıkla' sonuçlandığını ifade etti.
Finlandiya geçen yıl iş gücü sıkıntısı nedeniyle, yabancı işlere aileleriyle birlikte ülkeye davet etmiş, 90 gün deneme süresi sunmuştu. Ancak hükümetin verilerine göre, Finlandiya'daki yabancı öğrencilerin yüzde 36'sından fazlası mezun olduktan sonraki bir yıl içinde ülkeden ayrıldı.
Ülkeden ayrılanlarının çoğu, gerekçe olarak yüksek vergilendirme ve dil zorluklarına işaret ediyor.
Fince'de 15 farklı isim hali bulunuyor. The Guardian'a göre Finlandiya'da birçok şirket çalışanların Fince ve İsveçce bilmesini zorunlu kılıyor.