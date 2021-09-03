https://tr.sputniknews.com/20210903/ingiliz-vatandasi-isid-mensubu-bircok-rehinenin-iskencesinde-rol-almaktan-suclu-bulundu-1048567165.html

İngiliz vatandaşı IŞİD mensubu, birçok rehinenin işkencesinde rol almaktan suçlu bulundu

İngiliz vatandaşı IŞİD mensubu, birçok rehinenin işkencesinde rol almaktan suçlu bulundu

İngiliz vatandaşı 'Beatles' kod adlı IŞİD mensubu Alexanda Kotey, ABD'de çıkarıldığı mahkemede Suriye'de IŞİD'in dört Amerikalı da dahil olmak üzere esirlere... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T05:40+0300

2021-09-03T05:40+0300

2021-09-03T05:40+0300

dünya

işid

beatles

alexanda kotey

işkence

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Virginia'nın Alexandria kentinde hakim karşısına çıkan Kotey, ABD'li yardım görevlileri Kayla Mueller ve Peter Kassig ile ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff da dahil olmak üzere uluslararası rehinelerin kaçırılmasına karıştığı ve bunlara işkence ettiğine ilişkin hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.Mahkemede, ömür boyu hapisle yargılandığının farkında olduğunu beyan eden Kotey aynı zamanda davanın bir parçası olarak işkence veya ölümüne karıştığı kurbanların aileleri ile görüşeceğini de bildiğini dile getirdi.Kotey, 2018'de Suriye'e ele geçirilip El Şafii El Şeyh kod adlı bir başka İngiliz vatandaşı IŞİD mensubu ile ABD ordusuna teslim edilmişti.İki teröristin ABD'ye transferi İngiliz yasalarından dolayı gecikmişti.İngiliz yasalarına göre İngiliz yetkililerince toplanmış kanıtların ABD'ye teslim edilmesi yasak iken, İngiliz bir yargıç daha sonra Kotey'in idam cezasına çarptırılmaması konusunda ABD'den taahhüt etmesinden sonra söz konusu yasal sınırlamayı kaldırmıştı.Kotey ve El Şeyh bu süre zarfında Irak'ta tutulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20200820/abd-gozetimine-aldigi-beatles-lakapli-2-ingiliz-isid-militaninin-idam-edilmeyecegini-acikladi-1042685098.html

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işid, beatles, alexanda kotey, işkence