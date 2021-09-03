https://tr.sputniknews.com/20210903/ingiltereden-myanmara-yeni-yaptirimlar-1048565416.html

İngiltere'den Myanmar'a yeni yaptırımlar

İngiltere'den Myanmar'a yeni yaptırımlar

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Myanmar'daki askeri yönetime yeni yaptırımlar uygulandığını açıklayarak, bu yaptırımların, Myanmar ordusunun mali... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T02:08+0300

2021-09-03T02:08+0300

2021-09-03T02:09+0300

dünya

ingiltere

myanmar

yaptırım

dominic raab

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Raab'ın Myanmarlı iş insanı U Tay Za ve şirketi Htoo Group'a karşı yeni yaptırımlar duyurduğu belirtildi.Açıklamada, "Bu yaptırımlar, Birleşik Krallık'ın, askeri rejimle bağlantılı iş ağlarını hedef almak da dahil olmak üzere cuntanın finansal ve ekonomik kaynaklara erişimini sınırlamak için somut önlemler alacağını açıkça ortaya koyuyor" denildi.Bakan Raab'ın, "Askeri cunta, Myanmar halkına yönelik acımasız saldırılarına son verme yönünde bir belirti göstermedi" ifadelerine yer verilen açıklamada Londra'nın, ortaklarıyla birlikte 'cuntanın finansmana erişimini ve çocuklar da dahil masumları öldürmek için kullanılan silahların tedarikini kısıtlamaya devam edeceği ve cuntanın eylemlerini destekleyenleri hedef alacağı' kaydedildi.Yaptırımlarla birlikte Htoo Group ve U Tay Za'nın İngiltere'de bulunan tüm mal varlıkları dondurulacak ve aynı zamanda iş insanının ülkeye girmesi yasaklanacak.

https://tr.sputniknews.com/20210628/myanmar-genelkurmay-baskani-batili-ulkeler-kendi-kontrollerindeki-kisilerin-iktidarda-olmalarini-1044839298.html

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ingiltere, myanmar, yaptırım, dominic raab