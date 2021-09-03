İngiltere'den Myanmar'a yeni yaptırımlar

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Raab'ın Myanmarlı iş insanı U Tay Za ve şirketi Htoo Group'a karşı yeni yaptırımlar duyurduğu belirtildi.Açıklamada, "Bu yaptırımlar, Birleşik Krallık'ın, askeri rejimle bağlantılı iş ağlarını hedef almak da dahil olmak üzere cuntanın finansal ve ekonomik kaynaklara erişimini sınırlamak için somut önlemler alacağını açıkça ortaya koyuyor" denildi.Bakan Raab'ın, "Askeri cunta, Myanmar halkına yönelik acımasız saldırılarına son verme yönünde bir belirti göstermedi" ifadelerine yer verilen açıklamada Londra'nın, ortaklarıyla birlikte 'cuntanın finansmana erişimini ve çocuklar da dahil masumları öldürmek için kullanılan silahların tedarikini kısıtlamaya devam edeceği ve cuntanın eylemlerini destekleyenleri hedef alacağı' kaydedildi.Yaptırımlarla birlikte Htoo Group ve U Tay Za'nın İngiltere'de bulunan tüm mal varlıkları dondurulacak ve aynı zamanda iş insanının ülkeye girmesi yasaklanacak.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Myanmar'daki askeri yönetime yeni yaptırımlar uygulandığını açıklayarak, bu yaptırımların, Myanmar ordusunun mali destek ve silah tedariği konusundaki kilit bir iş ortağını hedef aldığını belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Raab'ın Myanmarlı iş insanı U Tay Za ve şirketi Htoo Group'a karşı yeni yaptırımlar duyurduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu yaptırımlar, Birleşik Krallık'ın, askeri rejimle bağlantılı iş ağlarını hedef almak da dahil olmak üzere cuntanın finansal ve ekonomik kaynaklara erişimini sınırlamak için somut önlemler alacağını açıkça ortaya koyuyor" denildi.
NEWS: UK Foreign Sec @DominicRaab has just announced new sanctions against a key business associate of the military junta in #Myanmar.
This targets his network of companies for providing financial support and arms to the military.
Bakan Raab'ın, "Askeri cunta, Myanmar halkına yönelik acımasız saldırılarına son verme yönünde bir belirti göstermedi" ifadelerine yer verilen açıklamada Londra'nın, ortaklarıyla birlikte 'cuntanın finansmana erişimini ve çocuklar da dahil masumları öldürmek için kullanılan silahların tedarikini kısıtlamaya devam edeceği ve cuntanın eylemlerini destekleyenleri hedef alacağı' kaydedildi.
Yaptırımlarla birlikte Htoo Group ve U Tay Za'nın İngiltere'de bulunan tüm mal varlıkları dondurulacak ve aynı zamanda iş insanının ülkeye girmesi yasaklanacak.