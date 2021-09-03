Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210903/kurakliktan-etkilenen-ciftciye-100-tllik-destek-aciklandi-1048567967.html
Kuraklıktan etkilenen çiftçiye 100 TL’lik destek açıklandı
Kuraklıktan etkilenen çiftçiye 100 TL’lik destek açıklandı
2021’de yaşanan aşırı kuraklıktan etkilenen çiftçiler dönüm başına 250-300 TL destek beklerken geçen gün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla dekar başına 100... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T07:08+0300
2021-09-03T07:07+0300
ekonomi
açıklama
ödenek
destek
kuraklık
çiftçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043812859_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_214cb5024f06a2b9058295e09b8b2163.jpg
Dekarın hasar oranına göre verilecek destek üretici tarafından tepkiyle karşılandı. Desteğin zarar karşısında çok az kaldığını söyleyen Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Buğdayda dekarın tamamı yansa 300 kilo kaybı olacak çiftçinin. Bu 300 kilonun piyasadaki değeri 735 TL civarındadır. Bu 735 TL de Tarım Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı taban fiyat üzerinden hesaplanınca ortaya çıkıyor piyasadaki değeri aslında çok daha fazla. Ancak taban fiyattan açıklasak bile 735 TL’lik kayba devlet 100 TL verecek. Üstelik yüzde 10’arlık dilimlerle verecek yani yüzde 30 ile 39 arasındaki zarara 30 TL ödenecek, 90-99 arasına da 90 TL verilecek. Bu destekler çiftçinin dekar için harcadığı gübre maliyetlerini bile karşılamaz. Bir dekara harcanan DAP gübresinin çiftçiye maliyeti 240 TL” dedi.Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, 17 ildeki çiftçilerin toplam elektrik borcunun 23 milyon 609 bin 705 lira olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatan Demirtaş, “Bu yatan desteklerden önce bu borçlar kesiliyor. Devletimiz elektrik şirketlerinin veznedarı gibi çalışıyor. Yatan destek ödemesini çiftçi çekmeden şirketin borcu ödeniyor” diye konuştu. Tarsim zorunlu olmalıAçıklanan desteğin Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar ise “Bu destek en azından çiftçinin yarasına bir çare olur diye umuyoruz. Bunun yanında devlet, Tarım Sigortası’nın (TARSİM) yüzde 70’ini karşılayacak bu yıl. Bizim için asıl önemli olan şu anda bütün üreticilerimizin TARSİM’ini yaptırmasıdır. Burada bir zorunluluk talebimiz var devletten, bunun için de çalışmalarımız sürüyor” dedi. Dünyada gıda fiyatları yükselişteKüresel gıda fiyatları, haziran ve temmuz aylarındaki düşüşün ardından ağustos ayında tekrar yükselişe geçti. Fiyatlar aylık bazda yüzde 3.1 yükselirken geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 33’lük bir artış oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında gıda fiyatları endeksi 3.9 puan, yüzde 3.1 yükselerek 127.4 puana geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32.9 yükseliş kaydedildi. Gıda fiyatlarında iki aylık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçmesinde şeker, bitkisel yağlar ve tahıl alt endekslerindeki yükselişler etkili oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210722/kuraklik-uyarisi-turkiyede-olaganustu-hal-ilan-edilmeli-1045025586.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043812859_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_7219c509955a9ca00b8e99af1c67421a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
açıklama, ödenek, destek, kuraklık, çiftçi

Kuraklıktan etkilenen çiftçiye 100 TL’lik destek açıklandı

07:08 03.09.2021
© Fotoğraf : Pixabaytraktör, tarla
traktör, tarla - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
2021’de yaşanan aşırı kuraklıktan etkilenen çiftçiler dönüm başına 250-300 TL destek beklerken geçen gün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla dekar başına 100 TL’lik destek verileceği açıklandı.
Dekarın hasar oranına göre verilecek destek üretici tarafından tepkiyle karşılandı. Desteğin zarar karşısında çok az kaldığını söyleyen Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Buğdayda dekarın tamamı yansa 300 kilo kaybı olacak çiftçinin. Bu 300 kilonun piyasadaki değeri 735 TL civarındadır. Bu 735 TL de Tarım Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı taban fiyat üzerinden hesaplanınca ortaya çıkıyor piyasadaki değeri aslında çok daha fazla. Ancak taban fiyattan açıklasak bile 735 TL’lik kayba devlet 100 TL verecek. Üstelik yüzde 10’arlık dilimlerle verecek yani yüzde 30 ile 39 arasındaki zarara 30 TL ödenecek, 90-99 arasına da 90 TL verilecek. Bu destekler çiftçinin dekar için harcadığı gübre maliyetlerini bile karşılamaz. Bir dekara harcanan DAP gübresinin çiftçiye maliyeti 240 TL” dedi.
Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, 17 ildeki çiftçilerin toplam elektrik borcunun 23 milyon 609 bin 705 lira olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatan Demirtaş, “Bu yatan desteklerden önce bu borçlar kesiliyor. Devletimiz elektrik şirketlerinin veznedarı gibi çalışıyor. Yatan destek ödemesini çiftçi çekmeden şirketin borcu ödeniyor” diye konuştu.

Tarsim zorunlu olmalı

Açıklanan desteğin Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar ise “Bu destek en azından çiftçinin yarasına bir çare olur diye umuyoruz. Bunun yanında devlet, Tarım Sigortası’nın (TARSİM) yüzde 70’ini karşılayacak bu yıl. Bizim için asıl önemli olan şu anda bütün üreticilerimizin TARSİM’ini yaptırmasıdır. Burada bir zorunluluk talebimiz var devletten, bunun için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.
Türkiye kuraklık tekne Gölbaşı Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2021
YAŞAM
Kuraklık uyarısı: 'Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli'
22 Temmuz, 12:33

Dünyada gıda fiyatları yükselişte

Küresel gıda fiyatları, haziran ve temmuz aylarındaki düşüşün ardından ağustos ayında tekrar yükselişe geçti. Fiyatlar aylık bazda yüzde 3.1 yükselirken geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 33’lük bir artış oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında gıda fiyatları endeksi 3.9 puan, yüzde 3.1 yükselerek 127.4 puana geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32.9 yükseliş kaydedildi. Gıda fiyatlarında iki aylık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçmesinde şeker, bitkisel yağlar ve tahıl alt endekslerindeki yükselişler etkili oldu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:39Takla atıp alev alan araçtaki 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
07:14Koronavirüsle mücadele politikası eleştirilen Japonya başbakanının istifa edeceği iddia edildi
07:08Kuraklıktan etkilenen çiftçiye 100 TL’lik destek açıklandı
07:02Yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü
06:40Denizli'de trafo yangını 3 ilçeyi karanlıkta bıraktı
06:28Çin, televizyonda 'efemine tarzı' ve 'siyaseten yanlış ve ahlak dışı davranışları' yasaklayacak
06:00İstanbul'da beklenen yağmur başladı
05:40İngiliz vatandaşı IŞİD mensubu, birçok rehinenin işkencesinde rol almaktan suçlu bulundu
05:17THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı: Uçaklar çürümeye terk edilmedi
04:46Çin, Pekin'de üçüncü menkul kıymetler borsasını kuracak
04:24ABD'de bir kadın sahte aşı kartı kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı
04:07İngiltere'den Afganistan'ın komşu ülkelerindeki sığınmacılar için 41 milyon dolarlık yardım
03:38Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta 'balık festivali' düzenlendi
03:14Rusya'da yasaklı uygulamaları kaldırmayan Apple ve Google'a 'seçimlere müdahale' uyarısı
03:08Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 sığınmacı yakalandı
02:57Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü: Atatürk'ün Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı
02:33ABD Dışişleri: Çin'in bizimle ortak çalışabileceği alanlar var
02:14Meteoroloji'den İstanbul ve çevresine sağanak uyarısı
02:08İngiltere'den Myanmar'a yeni yaptırımlar
01:40Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaza gelen yüzde 15'lik zamma tepki