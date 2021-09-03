https://tr.sputniknews.com/20210903/milasta-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1048592418.html

Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T18:42+0300

2021-09-03T18:42+0300

2021-09-03T18:42+0300

türkiye

orman yangını

milas

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Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

türkiye

milas

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2021

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orman yangını, milas