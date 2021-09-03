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https://tr.sputniknews.com/20210903/milasta-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1048592418.html
Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T18:42+0300
2021-09-03T18:42+0300
2021-09-03T18:42+0300
türkiye
orman yangını
milas
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Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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orman yangını, milas
Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.