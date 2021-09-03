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Putin ve Şi’den Kovid-19’un menşei konusunu politize etmeme çağrısı
Putin ve Şi’den Kovid-19’un menşei konusunu politize etmeme çağrısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, koronavirüsün (Kovid-19) menşei konusunu politize etmeme, aksine pandemi ve sonuçlarına... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T18:25+0300
2021-09-03T18:25+0300
dünya
vladimir putin
şi cinping
koronavirüs
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nun genel oturumunda, “Görüşüme göre, bugün en önemli şey, siyaseti bir kenara atarak pandemi ve sonuçlarının üstesinden gelmek için birlikte mücadele etmek. Bu, tüm insanlık için son derece önemli” ifadesini kullandı. Virüsün ortaya çıkma nedenleriyle ilgili tüm araştırmaların tarafsız materyaller temelinde yapılması gerektiğini kaydeden Rus lider, “Bir konu politize edilmeye başlayınca araştırma sonuçlarına yönelik güven hemen düşmeye başlıyor” dedi.Foruma telekonferans yoluyla katılan Çin lideri Şi de Kovid-19’un dünya genelinde yol açtığı durumun henüz istikrara kavuşmadığını belirterek, “Salgınla mücadelede birbirimizin çabalarını desteklemeliyiz. Küresel bir toplumsal nimet olarak aşıların geliştirilmesi ve üretiminde işbirliğini artırmalıyız. Aşı ve koronavirüsün menşei konularını politize etme çabalarıyla kararlı biçimde mücadele etmeliyiz” ifadesini kullandı.
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vladimir putin, şi cinping, koronavirüs

Putin ve Şi’den Kovid-19’un menşei konusunu politize etmeme çağrısı

18:25 03.09.2021
© SputnikŞi Cinping, Vladimir Putin
Şi Cinping, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, koronavirüsün (Kovid-19) menşei konusunu politize etmeme, aksine pandemi ve sonuçlarına karşı mücadelede birleşme çağrısında bulundular.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nun genel oturumunda, “Görüşüme göre, bugün en önemli şey, siyaseti bir kenara atarak pandemi ve sonuçlarının üstesinden gelmek için birlikte mücadele etmek. Bu, tüm insanlık için son derece önemli” ifadesini kullandı.
Virüsün ortaya çıkma nedenleriyle ilgili tüm araştırmaların tarafsız materyaller temelinde yapılması gerektiğini kaydeden Rus lider, “Bir konu politize edilmeye başlayınca araştırma sonuçlarına yönelik güven hemen düşmeye başlıyor” dedi.
Foruma telekonferans yoluyla katılan Çin lideri Şi de Kovid-19’un dünya genelinde yol açtığı durumun henüz istikrara kavuşmadığını belirterek, “Salgınla mücadelede birbirimizin çabalarını desteklemeliyiz. Küresel bir toplumsal nimet olarak aşıların geliştirilmesi ve üretiminde işbirliğini artırmalıyız. Aşı ve koronavirüsün menşei konularını politize etme çabalarıyla kararlı biçimde mücadele etmeliyiz” ifadesini kullandı.
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