‘Rusya’da yeni Kovid-19 varyantları yayılmıyor’

Rossiya-1 televizyonuna konuşan Popova, “Ülkemiz henüz yeni varyantlar yayılmaya başlamadı. Hatta oluştuğu yerlerde bile yayılmıyor, bunu yakından takip ediyoruz. Lambda ve diğer ses getiren varyantlar henüz Rusya’da yayılmıyor. Rusya’da, diğer ülkelerde olduğu gibi baskın olan delta varyantı” ifadesini kullandı.Rusya’da vaka sayısındaki eğilimi de değerlendiren Popova, “Evet, ülkede hiç kuşkusuz istikrar belirtileri var. Belki beş hafta üst üstedir azalma gözlemliyoruz. Bu düşüş çok belirgin değil. Haftadan haftaya yüzde 5-7’den büyük değil. Bu oldukça yavaş bir düşüş” dedi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da yeni Kovid-19 varyantlarının yayılmadığını belirtti.
Rossiya-1 televizyonuna konuşan Popova, “Ülkemiz henüz yeni varyantlar yayılmaya başlamadı. Hatta oluştuğu yerlerde bile yayılmıyor, bunu yakından takip ediyoruz. Lambda ve diğer ses getiren varyantlar henüz Rusya’da yayılmıyor. Rusya’da, diğer ülkelerde olduğu gibi baskın olan delta varyantı” ifadesini kullandı.
Rusya’da vaka sayısındaki eğilimi de değerlendiren Popova, “Evet, ülkede hiç kuşkusuz istikrar belirtileri var. Belki beş hafta üst üstedir azalma gözlemliyoruz. Bu düşüş çok belirgin değil. Haftadan haftaya yüzde 5-7’den büyük değil. Bu oldukça yavaş bir düşüş” dedi.