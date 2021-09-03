https://tr.sputniknews.com/20210903/sivas-kongresinin-102-yil-donumu-ataturkun-sivasa-gelisi-temsili-olarak-canlandirildi-1048565992.html

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü: Atatürk'ün Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü: Atatürk'ün Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı

Sivas Kongresi'nin 102.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T02:57+0300

2021-09-03T02:57+0300

2021-09-03T03:11+0300

türkiye

mustafa kemal atatürk

sivas

sivas kongresi

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4 Eylül 1919'da yapılan Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu Samet Sümbül, halkı selamladıktan sonra kent meydanında Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bu sırada kentteki Somalili gençler de etkinliği ilgiyle takip ederek Atatürk'ü canlandıran sanatçının fotoğraflarını çekti.Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş ise Sivas Kongresi’nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde son buldu. Atatürk'ü canlandıran tiyatro sanatçısı Sümbül, Sivas Valisi Salih Ayhan, müzenin merdivenlerinden halkı selamlayarak fotoğraf çektirdi.Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Vali Salih Ayhan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişini temsili olarak gerçekleştirdik. Bu bizim 1 haftalık programımızın önemli bir parçasıydı. Tabi bunlar sembolik ama 102 yıl öncesine giderek Sivas halkının heyecanını günümüze kadar devam ettiğini görmüş olduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusunda Sivas'ın hissesi vardır. Çünkü bir ulusun kurtuluşunun kararları burada, bu binada alındı" dedi.

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mustafa kemal atatürk, sivas, sivas kongresi