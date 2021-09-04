https://tr.sputniknews.com/20210904/arap-birligi-afganistanda-taliban-ve-diger-gucler-arasinda-arabuluculuk-yapmayacagiz-1048609701.html

Arap Birliği: Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağız

Arap Birliği: Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağız

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zaki, Birliğin, Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını söyledi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T14:25+0300

2021-09-04T14:25+0300

2021-09-04T14:25+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

arap birliği

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Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, Sputnik'e verdiği demeçte, Arap Birliği’nin Afganistan'da Taliban ve diğer siyasi güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını, bunun siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığını belirtti.Zaki, “Arap Birliği, Afganistan'da herhangi bir rol oynamak için fazla bir imkan görmüyor. Bu, Birliğin siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığı gibi, imkanları dahilinde de değil” dedi.Zaki ayrıca, Arap Birliği'nin bir üyesi olan Katar'ın Taliban ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve son yıllarda Afgan diyaloğu ve siyasi temaslarda önemli bir rol oynadığını kaydetti.

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