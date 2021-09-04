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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210904/arap-birligi-afganistanda-taliban-ve-diger-gucler-arasinda-arabuluculuk-yapmayacagiz-1048609701.html
Arap Birliği: Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağız
Arap Birliği: Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağız
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zaki, Birliğin, Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını söyledi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T14:25+0300
2021-09-04T14:25+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
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Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, Sputnik'e verdiği demeçte, Arap Birliği’nin Afganistan'da Taliban ve diğer siyasi güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını, bunun siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığını belirtti.Zaki, “Arap Birliği, Afganistan'da herhangi bir rol oynamak için fazla bir imkan görmüyor. Bu, Birliğin siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığı gibi, imkanları dahilinde de değil” dedi.Zaki ayrıca, Arap Birliği'nin bir üyesi olan Katar'ın Taliban ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve son yıllarda Afgan diyaloğu ve siyasi temaslarda önemli bir rol oynadığını kaydetti.
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afganistan, taliban, arap birliği

Arap Birliği: Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağız

14:25 04.09.2021
© REUTERSTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© REUTERS
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Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zaki, Birliğin, Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını söyledi.
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, Sputnik'e verdiği demeçte, Arap Birliği’nin Afganistan'da Taliban ve diğer siyasi güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını, bunun siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığını belirtti.
Zaki, “Arap Birliği, Afganistan'da herhangi bir rol oynamak için fazla bir imkan görmüyor. Bu, Birliğin siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığı gibi, imkanları dahilinde de değil” dedi.
Zaki ayrıca, Arap Birliği'nin bir üyesi olan Katar'ın Taliban ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve son yıllarda Afgan diyaloğu ve siyasi temaslarda önemli bir rol oynadığını kaydetti.
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