https://tr.sputniknews.com/20210904/arap-birligi-afganistanda-taliban-ve-diger-gucler-arasinda-arabuluculuk-yapmayacagiz-1048609701.html
Arap Birliği: Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağız
Arap Birliği: Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağız
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zaki, Birliğin, Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını söyledi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T14:25+0300
2021-09-04T14:25+0300
2021-09-04T14:25+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
arap birliği
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Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, Sputnik'e verdiği demeçte, Arap Birliği’nin Afganistan'da Taliban ve diğer siyasi güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını, bunun siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığını belirtti.Zaki, “Arap Birliği, Afganistan'da herhangi bir rol oynamak için fazla bir imkan görmüyor. Bu, Birliğin siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığı gibi, imkanları dahilinde de değil” dedi.Zaki ayrıca, Arap Birliği'nin bir üyesi olan Katar'ın Taliban ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve son yıllarda Afgan diyaloğu ve siyasi temaslarda önemli bir rol oynadığını kaydetti.
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afganistan, taliban, arap birliği
Arap Birliği: Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağız
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zaki, Birliğin, Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını söyledi.
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, Sputnik'e verdiği demeçte, Arap Birliği’nin Afganistan'da Taliban ve diğer siyasi güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını, bunun siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığını belirtti.
Zaki, “Arap Birliği, Afganistan'da herhangi bir rol oynamak için fazla bir imkan görmüyor. Bu, Birliğin siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığı gibi, imkanları dahilinde de değil” dedi.
Zaki ayrıca, Arap Birliği'nin bir üyesi olan Katar'ın Taliban ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve son yıllarda Afgan diyaloğu ve siyasi temaslarda önemli bir rol oynadığını kaydetti.