https://tr.sputniknews.com/20210904/cumhurbaskani-karari-ile-6-fakultenin-adi-degisti-1048603146.html

Cumhurbaşkanı kararı ile 6 fakültenin adı değişti

Cumhurbaşkanı kararı ile 6 fakültenin adı değişti

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması ve bazı fakültelerin adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T03:45+0300

2021-09-04T03:45+0300

2021-09-04T03:45+0300

türkiye

üniversite

cumhurbaşkanı kararı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesinin adı Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

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üniversite, cumhurbaşkanı kararı