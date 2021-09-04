İBB: Okul servis araçları için 108 ton ücretsiz dezenfektan dağıtımı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyadan yapılan bilgilendirmeye göre yaklaşık 18 bin servis araçlarında 108 ton ücretsiz dezenfektanın dağıtımı yapılacak. İBB'nin Twitter hesabından konuya dair şu paylaşım yapıldı:"2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı nedeniyle uygulanacak eylem planı kapsamında; yaklaşık 18.000 okul servis aracı için toplam 108 ton ücretsiz dezenfektanın dağıtımı başlamıştır."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılında koronavirüse karşı yürütülen plan kapsamında okul servisi araçlarında 108 ton ücretsiz dezenfektanın dağıtımına başlandığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyadan yapılan bilgilendirmeye göre yaklaşık 18 bin servis araçlarında 108 ton ücretsiz dezenfektanın dağıtımı yapılacak. İBB'nin Twitter hesabından konuya dair şu paylaşım yapıldı:
"2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı nedeniyle uygulanacak eylem planı kapsamında; yaklaşık 18.000 okul servis aracı için toplam 108 ton ücretsiz dezenfektanın dağıtımı başlamıştır."
2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı nedeniyle uygulanacak eylem planı kapsamında; yaklaşık 18.000 okul servis aracı için toplam 108 ton ücretsiz dezenfektanın dağıtımı başlamıştır. pic.twitter.com/nqjhM5P21z