https://tr.sputniknews.com/20210904/ibb-okul-servis-aralari-icin-108-ton-ucretsiz-dezenfektan-dagitimi-basladi-1048612754.html

İBB: Okul servis araçları için 108 ton ücretsiz dezenfektan dağıtımı başladı

İBB: Okul servis araçları için 108 ton ücretsiz dezenfektan dağıtımı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılında koronavirüse karşı yürütülen plan kapsamında okul servisi... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T17:33+0300

2021-09-04T17:33+0300

2021-09-04T17:41+0300

koronavirüs

dezenfektan

koronavirüs

okul servisi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyadan yapılan bilgilendirmeye göre yaklaşık 18 bin servis araçlarında 108 ton ücretsiz dezenfektanın dağıtımı yapılacak. İBB'nin Twitter hesabından konuya dair şu paylaşım yapıldı:"2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı nedeniyle uygulanacak eylem planı kapsamında; yaklaşık 18.000 okul servis aracı için toplam 108 ton ücretsiz dezenfektanın dağıtımı başlamıştır."

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dezenfektan, koronavirüs, okul servisi