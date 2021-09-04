RDIF: Bahreyn, yeniden aşılamada Sputnik Light’ı kullanacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’undan (RDIF) yapılan açıklamada, Bahreyn’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeniden aşılanmada tek bileşenli Rus aşısı Sputnik Light'ın takviye doz olarak kullanılmasına onay verdiği belirtildi.Açıklamada, “Bahreyn Krallığı, ulusal yeniden aşılama programı kapsamında tek bileşenli Sputnik Light aşısının takviye doz olarak kullanılmasına onay verdi” denildi.Daha önce RDIF yetkilileri Pfizer’e, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlara üçüncü doz takviye aşı olarak Sputnik Light aşısının uygulanması için denemelere başlanmasını teklif etmişti.Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen, dünyanın koronavirüse karşı ilk onaylı aşısı Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın yüzde 79.4 düzeyindeki etkinlik göstergesi, iki doz halinde uygulanan birçok aşının etkinlik göstergelerinin üzerinde.
Bahreyn’in tek bileşenli Rus aşısı Sputnik Light'ın Kovid-19’a karşı takviye doz olarak kullanılmasına onay verdiği belirtildi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’undan (RDIF) yapılan açıklamada, Bahreyn’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeniden aşılanmada tek bileşenli Rus aşısı Sputnik Light'ın takviye doz olarak kullanılmasına onay verdiği belirtildi.
Açıklamada, “Bahreyn Krallığı, ulusal yeniden aşılama programı kapsamında tek bileşenli Sputnik Light aşısının takviye doz olarak kullanılmasına onay verdi” denildi.
Daha önce RDIF yetkilileri Pfizer’e, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlara üçüncü doz takviye aşı olarak Sputnik Light aşısının uygulanması için denemelere başlanmasını teklif etmişti.
Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen, dünyanın koronavirüse karşı ilk onaylı aşısı Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın yüzde 79.4 düzeyindeki etkinlik göstergesi, iki doz halinde uygulanan birçok aşının etkinlik göstergelerinin üzerinde.