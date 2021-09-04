https://tr.sputniknews.com/20210904/rdif-bahreyn-yeniden-asilamada-sputnik-lighti-kullanacak-1048611185.html

RDIF: Bahreyn, yeniden aşılamada Sputnik Light’ı kullanacak

RDIF: Bahreyn, yeniden aşılamada Sputnik Light’ı kullanacak

Bahreyn’in tek bileşenli Rus aşısı Sputnik Light'ın Kovid-19’a karşı takviye doz olarak kullanılmasına onay verdiği belirtildi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T16:06+0300

2021-09-04T16:06+0300

2021-09-04T16:06+0300

koronavirüs

sputnik

aşı

sputnik v

sputnik light

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’undan (RDIF) yapılan açıklamada, Bahreyn’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeniden aşılanmada tek bileşenli Rus aşısı Sputnik Light'ın takviye doz olarak kullanılmasına onay verdiği belirtildi.Açıklamada, “Bahreyn Krallığı, ulusal yeniden aşılama programı kapsamında tek bileşenli Sputnik Light aşısının takviye doz olarak kullanılmasına onay verdi” denildi.Daha önce RDIF yetkilileri Pfizer’e, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlara üçüncü doz takviye aşı olarak Sputnik Light aşısının uygulanması için denemelere başlanmasını teklif etmişti.Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen, dünyanın koronavirüse karşı ilk onaylı aşısı Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın yüzde 79.4 düzeyindeki etkinlik göstergesi, iki doz halinde uygulanan birçok aşının etkinlik göstergelerinin üzerinde.

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