Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cebarov, Donbass Temas Grubundaki Ukrayna heyetinden Aleksey Arestoviç’in Kiev’in Minsk anlaşmalarından çekilebileceği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.Russia Today’e (RT) konuşan Cabarov, “Bu, Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarından çekilmesinin Donbass'taki çatışmaların yeniden başlamasının kıvılcımı olabileceğini anlamayan bir kişinin ifadesidir” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Washington ziyaretinin "Amerikalıların Ukrayna için kestaneleri ateşten almayacağını” gösterdiğini belirten Cabarov, bu tür açıklamaların Minsk anlaşmalarının garantörü olan Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'ya sırt çevirmesine ve Kiev’in kendi sorunlarıyla baş başa kalmasına yol açacağını kaydetti.Daha önce Arestoviç, Zelenskiy'nin ABD ziyaretinin ardından, Kiev’in Donbass sorununun çözümünde Minsk anlaşmalarının ‘kancasından’ kurtulacağı yönünde açıklama yapmıştı.
Rus senatör Cabarov, Donbass Temas Grubundaki Ukrayna heyetinden Aleksey Arestoviç’in Kiev'in Minsk anlaşmalarından çekilebileceğine ilişkin açıklamasını ‘sorumsuzluk’ olarak nitelendirdi.
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cebarov, Donbass Temas Grubundaki Ukrayna heyetinden Aleksey Arestoviç’in Kiev’in Minsk anlaşmalarından çekilebileceği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
Russia Today’e (RT) konuşan Cabarov, “Bu, Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarından çekilmesinin Donbass'taki çatışmaların yeniden başlamasının kıvılcımı olabileceğini anlamayan bir kişinin ifadesidir” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Washington ziyaretinin "Amerikalıların Ukrayna için kestaneleri ateşten almayacağını” gösterdiğini belirten Cabarov, bu tür açıklamaların Minsk anlaşmalarının garantörü olan Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'ya sırt çevirmesine ve Kiev’in kendi sorunlarıyla baş başa kalmasına yol açacağını kaydetti.
Daha önce Arestoviç, Zelenskiy'nin ABD ziyaretinin ardından, Kiev’in Donbass sorununun çözümünde Minsk anlaşmalarının ‘kancasından’ kurtulacağı yönünde açıklama yapmıştı.