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Tanju Özcan’dan CHP’ye yanıt: Ben Atatürk’ün CHP’sinin neferiyim, takdir parti yetkililerinindir
Tanju Özcan’dan CHP’ye yanıt: Ben Atatürk’ün CHP’sinin neferiyim, takdir parti yetkililerinindir
Kadınlara yönelik sözleriyle tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP’den hakkında yapılan, “Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T09:45+0300
2021-09-04T09:45+0300
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın hakkındaki açıklamalarını ifade ettiği paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayan Özcan, “Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti’nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve FETÖ’cülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk’ün CHP’sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!” dedi.CHP Sözcüsü Öztrak, "Sayın Özcan’ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz" demişti.Ne olmuştu?Özcan, geçen günlerde konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı Gör Beni adlı programda, çocuğu olmadığını ve kendisine yardım etmesini isteyen bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlatmıştı. Özcan’ın anı olarak anlattığı diyalog vatandaşlar tarafından sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Özcan, meclis toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kadınlardan özür dileyerek; “Açığımızı arıyorlar. Bizim de orada anlatmamamız gereken bir anımızı anlattık. Bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya o benim samimiyetimden. O program magazin ağırlıklı bir program ama benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir anıyı orada anlatmaması gerekiyordu" dedi.Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Özcan, bu yaşananlardan önce de Suriyeli ve Afgan sığınmacılara ilişkin sözleriyle dikkatleri çekmişti. Özcan’ın, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağına ilişkin açıklamaları günlerce konuşulmuştu.
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tanju özcan

Tanju Özcan’dan CHP’ye yanıt: Ben Atatürk’ün CHP’sinin neferiyim, takdir parti yetkililerinindir

09:45 04.09.2021
© AATanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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Kadınlara yönelik sözleriyle tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP’den hakkında yapılan, “Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan’ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz” açıklamasına yanıt verdi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın hakkındaki açıklamalarını ifade ettiği paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayan Özcan, “Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti’nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve FETÖ’cülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk’ün CHP’sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!” dedi.
CHP Sözcüsü Öztrak, "Sayın Özcan’ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz" demişti.

Ne olmuştu?

Özcan, geçen günlerde konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı Gör Beni adlı programda, çocuğu olmadığını ve kendisine yardım etmesini isteyen bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlatmıştı. Özcan’ın anı olarak anlattığı diyalog vatandaşlar tarafından sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.
Özcan, meclis toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kadınlardan özür dileyerek; “Açığımızı arıyorlar. Bizim de orada anlatmamamız gereken bir anımızı anlattık. Bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya o benim samimiyetimden. O program magazin ağırlıklı bir program ama benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir anıyı orada anlatmaması gerekiyordu" dedi.
Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Özcan, bu yaşananlardan önce de Suriyeli ve Afgan sığınmacılara ilişkin sözleriyle dikkatleri çekmişti. Özcan’ın, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağına ilişkin açıklamaları günlerce konuşulmuştu.
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