https://tr.sputniknews.com/20210904/trabzonda-acele-kamulastirma-karari-alindi-1048605840.html

Trabzon'da acele kamulaştırma kararı alındı

Trabzon'da acele kamulaştırma kararı alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sosyal konut projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T10:58+0300

2021-09-04T10:58+0300

2021-09-04T10:58+0300

trabzon

toki

acele kamulaştırma kararı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103623/49/1036234974_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d6691a61026d5002a633e8e2d92c7737.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çimenli ve Yeşilköy mahalleleri sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların, bölgede ihtiyaç duyulan sosyal konut projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trabzon, toki, acele kamulaştırma kararı