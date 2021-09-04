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https://tr.sputniknews.com/20210904/trabzonda-acele-kamulastirma-karari-alindi-1048605840.html
Trabzon'da acele kamulaştırma kararı alındı
Trabzon'da acele kamulaştırma kararı alındı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sosyal konut projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T10:58+0300
2021-09-04T10:58+0300
trabzon
toki
acele kamulaştırma kararı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çimenli ve Yeşilköy mahalleleri sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların, bölgede ihtiyaç duyulan sosyal konut projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.
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trabzon, toki, acele kamulaştırma kararı

Trabzon'da acele kamulaştırma kararı alındı

10:58 04.09.2021
© DHAOtel ve alışveriş merkezi yapılmak üzere Arap yatırımcıya satılan Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde Şehit Üstteğmen Erdal Kurtoğlu Parkı
Otel ve alışveriş merkezi yapılmak üzere Arap yatırımcıya satılan Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde Şehit Üstteğmen Erdal Kurtoğlu Parkı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© DHA
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sosyal konut projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çimenli ve Yeşilköy mahalleleri sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların, bölgede ihtiyaç duyulan sosyal konut projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.
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